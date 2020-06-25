«Будет пик заболевания прямо посреди лета»: Зеленский о коронавирусе в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что работа по разъяснению украинцам необходимости соблюдения антикоронавирусных мероприятий после смягчения карантина является недостаточной. Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

Так, в ходе традиционного совещания под председательством гаранта министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при соблюдении антикоронавирусных мероприятий гражданами не может происходить значительный рост количества больных. Отмечается, что в некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в нашем государстве. Поэтому, говорит министр, ежедневные антирекорды – следствие нарушений карантина.

Одновременно в Министерстве внутренних дел сообщили, что за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и учреждений, нарушающих карантин. Самая большая проблема, говорят в МВД, это общественный транспорт – там постоянно нарушаются дистанция и масочный режим. Сообщается, что в целом уже наложено штрафов на более чем 5 млн грн.

"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество заболевших ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", – заявил Зеленский.

Добавим, что на этой неделе увеличили количество инспекторов, которые проводят проверку заведений и разъясняют населению необходимость соблюдения карантинных мероприятий, с 700 до 2500 человек.

Среди важных моментов выделили то, что украинские медики улучшили качество медицинской помощи пациентам с COVID-19 – даже после роста количества больных не увеличивается число тех, кто нуждается в подключении к аппаратам ИВЛ.

Напомним, в Украине добавили новое лекарство в протокол лечения коронавируса.

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