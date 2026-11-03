Буданов выступил с жестким заявлением после событий в Петропавловской Борщаговке

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке, назвав произошедшее недопустимым для государства. По его словам, подобные ситуации вредят единству украинцев, особенно в условиях продолжающейся российской угрозы.

Скандал в Петропавловской Борщаговке. Фото: из открытых источников

В своем заявлении Буданов подчеркнул, что правоохранительные органы и уполномоченные структуры уже выясняют все обстоятельства инцидента. Главная задача – установить полную и объективную картину произошедшего, определить виновных и обеспечить их привлечение к ответственности.

При этом в Офисе президента намерены не ограничиваться расследованием. По словам Буданова, сейчас совместно с представителями силового блока разрабатываются необходимые решения для адекватной реакции на подобные ситуации и предотвращения возможных провокаций в будущем.

"Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке недопустимы для государства и вредят единству украинцев", — подчеркнул руководитель ОП.

Он также обратился к гражданам с призывом учитывать интересы страны и общества при принятии решений, а любые конфликтные ситуации решать таким образом, чтобы не создавать угрозу национальному единству.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся войны России против Украины, когда внутренние конфликты и общественное противостояние могут дополнительно осложнять ситуацию в стране.

Какие именно решения готовит силовой блок и к кому могут быть применены меры ответственности, Кирилл Буданов пока не уточнил. Детали произошедшего в Петропавловской Борщаговке устанавливаются.

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