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Буданов выступил с жестким заявлением после событий в Петропавловской Борщаговке

Глава Офиса президента заявил о подготовке решений вместе с силовым блоком. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут виновных

3 ноября 2026, 08:24
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Кравцев Сергей

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке, назвав произошедшее недопустимым для государства. По его словам, подобные ситуации вредят единству украинцев, особенно в условиях продолжающейся российской угрозы.

Буданов выступил с жестким заявлением после событий в Петропавловской Борщаговке

Скандал в Петропавловской Борщаговке. Фото: из открытых источников

В своем заявлении Буданов подчеркнул, что правоохранительные органы и уполномоченные структуры уже выясняют все обстоятельства инцидента. Главная задача – установить полную и объективную картину произошедшего, определить виновных и обеспечить их привлечение к ответственности.

При этом в Офисе президента намерены не ограничиваться расследованием. По словам Буданова, сейчас совместно с представителями силового блока разрабатываются необходимые решения для адекватной реакции на подобные ситуации и предотвращения возможных провокаций в будущем.

"Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке недопустимы для государства и вредят единству украинцев", — подчеркнул руководитель ОП.

Он также обратился к гражданам с призывом учитывать интересы страны и общества при принятии решений, а любые конфликтные ситуации решать таким образом, чтобы не создавать угрозу национальному единству.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся войны России против Украины, когда внутренние конфликты и общественное противостояние могут дополнительно осложнять ситуацию в стране.

Какие именно решения готовит силовой блок и к кому могут быть применены меры ответственности, Кирилл Буданов пока не уточнил. Детали произошедшего в Петропавловской Борщаговке устанавливаются.

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