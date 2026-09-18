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Более 5 тысяч убежищ и 350 миллионов гривен: как во Львове готовятся к обстрелам и тревогам

От подвалов до модульных бункеров: Исполком Львова отчитался о финансировании гражданской защиты с 2022 года

18 сентября 2026, 16:06
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Недилько Ксения

Львовское городское территориальное общество демонстрирует системный подход к обеспечению безопасности жителей и расширению фонда защитных сооружений в промышленных, учебных и жилых зонах. Работа по подготовке защитных объектов в городе началась еще задолго до полномасштабного вторжения, а после 24 февраля 2022 финансирование и темпы модернизации подземного пространства были существенно увеличены.

Более 5 тысяч убежищ и 350 миллионов гривен: как во Львове готовятся к обстрелам и тревогам

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Согласно ответу на журналистский запрос портала "Комментарии", подписанным управляющим делами исполнительного комитета Евгением Бойко, инфраструктура областного центра безопасности имеет четкую градацию по типам сооружений.

Более 5 тысяч убежищ и 350 миллионов гривен: как во Львове готовятся к обстрелам и тревогам - фото 2
Более 5 тысяч убежищ и 350 миллионов гривен: как во Львове готовятся к обстрелам и тревогам - фото 2
Более 5 тысяч убежищ и 350 миллионов гривен: как во Львове готовятся к обстрелам и тревогам - фото 2
Более 5 тысяч убежищ и 350 миллионов гривен: как во Львове готовятся к обстрелам и тревогам - фото 2
Более 5 тысяч убежищ и 350 миллионов гривен: как во Львове готовятся к обстрелам и тревогам - фото 2

"На территории Львовской городской территориальной общины используется 5137 объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, — говорится в ответном письме Львовского городского совета. Детализуя структуру этого фонда, представители мэрии уточнили: — Эта сеть включает 57 классических убежищ, 9 противорадиационных укрытий, а также 4 постройки двойного назначения. Остальные — 5067 объектов — составляют простейшие укрытия жилищного фонда, коммунальных, частных и учебных заведений".

Важным вектором городской стратегии есть внедрение инновационных архитектурных решений. В частности, возле центра "Незламні матусі" появилось первое наземное модульное бетонное укрытие для женщин с детьми, стоимостью 3,9 млн грн (из которых 1,3 млн грн — грантовые средства конкурса New European Bauhaus Prize 2024). Параллельно в Брюховичах строят современное подземное сооружение для школы №41 площадью более 1 тыс. кв. метров, рассчитанную на 480 человек, где предусмотрена радиационная защита, душевые и автономные системы жизнеобеспечения.

Для реализации таких масштабных планов город привлекает серьезный внутренний финансовый ресурс, распределяя его между разными отраслями муниципального сектора.

"За период с 2022 года Львовский городской совет, его структурные подразделения и коммунальные предприятия направили на ремонт и обустройство укрытий 350 млн 584 тыс. 222 грн, — сообщает начальник отдела защиты населения Олег Дубчак, выступивший исполнителем этого отчета. Описывая отраслевое распределение расходов, чиновник подытожил: — Из этой суммы более 256,9 миллиона гривен было инвестировано в объекты образовательных учреждений, более 53 миллионов направили на больницы и учреждения здравоохранения, а почти 17,5 миллиона выделили на нужды учреждений культуры и молодежной политики".

Также в городе действует уникальная Программа ремонта подвалов жилых многоэтажек, утвержденная в августе 2026 года, предусматривающая обязательное софинансирование со стороны жильцов (от 10% до 30% стоимости работ в зависимости от количества квартир), на которую до конца года выделено 18 млн. грн. Для удобства жителей города информация о всех доступных убежищах нанесена на интерактивную карту, а также интегрирована в специальные цифровые чат-боты и приложение MISTO, что позволяет отслеживать ближайшие безопасные локации в режиме реального времени.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что КГГА отчитывалась о плачевном состоянии укрытий в Киеве.



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