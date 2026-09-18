Более 5 тысяч убежищ и 350 миллионов гривен: как во Львове готовятся к обстрелам и тревогам

Львовское городское территориальное общество демонстрирует системный подход к обеспечению безопасности жителей и расширению фонда защитных сооружений в промышленных, учебных и жилых зонах. Работа по подготовке защитных объектов в городе началась еще задолго до полномасштабного вторжения, а после 24 февраля 2022 финансирование и темпы модернизации подземного пространства были существенно увеличены.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Согласно ответу на журналистский запрос портала "Комментарии", подписанным управляющим делами исполнительного комитета Евгением Бойко, инфраструктура областного центра безопасности имеет четкую градацию по типам сооружений.

"На территории Львовской городской территориальной общины используется 5137 объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, — говорится в ответном письме Львовского городского совета. Детализуя структуру этого фонда, представители мэрии уточнили: — Эта сеть включает 57 классических убежищ, 9 противорадиационных укрытий, а также 4 постройки двойного назначения. Остальные — 5067 объектов — составляют простейшие укрытия жилищного фонда, коммунальных, частных и учебных заведений".

Важным вектором городской стратегии есть внедрение инновационных архитектурных решений. В частности, возле центра "Незламні матусі" появилось первое наземное модульное бетонное укрытие для женщин с детьми, стоимостью 3,9 млн грн (из которых 1,3 млн грн — грантовые средства конкурса New European Bauhaus Prize 2024). Параллельно в Брюховичах строят современное подземное сооружение для школы №41 площадью более 1 тыс. кв. метров, рассчитанную на 480 человек, где предусмотрена радиационная защита, душевые и автономные системы жизнеобеспечения.

Для реализации таких масштабных планов город привлекает серьезный внутренний финансовый ресурс, распределяя его между разными отраслями муниципального сектора.

"За период с 2022 года Львовский городской совет, его структурные подразделения и коммунальные предприятия направили на ремонт и обустройство укрытий 350 млн 584 тыс. 222 грн, — сообщает начальник отдела защиты населения Олег Дубчак, выступивший исполнителем этого отчета. Описывая отраслевое распределение расходов, чиновник подытожил: — Из этой суммы более 256,9 миллиона гривен было инвестировано в объекты образовательных учреждений, более 53 миллионов направили на больницы и учреждения здравоохранения, а почти 17,5 миллиона выделили на нужды учреждений культуры и молодежной политики".

Также в городе действует уникальная Программа ремонта подвалов жилых многоэтажек, утвержденная в августе 2026 года, предусматривающая обязательное софинансирование со стороны жильцов (от 10% до 30% стоимости работ в зависимости от количества квартир), на которую до конца года выделено 18 млн. грн. Для удобства жителей города информация о всех доступных убежищах нанесена на интерактивную карту, а также интегрирована в специальные цифровые чат-боты и приложение MISTO, что позволяет отслеживать ближайшие безопасные локации в режиме реального времени.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что КГГА отчитывалась о плачевном состоянии укрытий в Киеве.