Более 1,7 тысяч погибших: в каких регионах в Украине произошло больше всего ДТП в 2026 году

В Украине за январь-август 2026 года зарегистрировали 16 040 ДТП с погибшими и/или травмированными. В результате этих аварий погиб 1741 человек, еще 20 258 человек получили травмы. Такие данные Национальная полиция предоставила в ответ на журналистский запрос интернет-порталу "Комментарии".

ДТП

Таким образом, в среднем за восемь месяцев в Украине ежедневно регистрировали около 66 ДТП с потерпевшими или погибшими. Ежедневно в результате таких аварий в среднем погибали почти 7 человек, а более 83 человек получали травмы.

Наибольшее количество ДТП с погибшими и травмированными зафиксировали во Львовской области — 1634 аварии. Второе место по этому показателю заняла Киевская область — 1313 ДТП, третье — Днепропетровская область, где зарегистрировали 1311 таких аварий.

Следовательно, только на три региона приходится более 4,2 тысяч ДТП, в которых люди погибли или были травмированы. Это около четверти всех аварий соответствующей категории, зарегистрированных в стране за восемь месяцев.

Приведенная статистика касается именно ДТП, в которых были погибшие и/или травмированы. Общее количество всех дорожных аварий, включая тех, где люди не пострадали, значительно больше.

Данные Нацполиции охватывают период с января по август 2026г.

Также издание "Комментарии" сообщало – за первые восемь месяцев 2026 года в Украине зафиксировано почти тысячу тяжелых дорожно-транспортных происшествий с участием легкого персонального электрического транспорта (электросамокатов, моноколес и гироскутеров). Об этом свидетельствует ответ Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины на журналистский запрос портала "Комментарии".



