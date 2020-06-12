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BlaBlaCar вводит новые правила: один пассажир, сидящий сзади

BlaBlaCar уже запустил возможность бронировать места в автобусе

сегодня, 11:56 comments581
Автор:

Татьяна Веремеева
BlaBlaCar вводит новые правила: один пассажир, сидящий сзади

Платформа для онлайн поиска попутчиков BlaBlaCar вводит новые условия работы на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, платформа ввела новую функцию "Только 1 человек, который будет сидеть сзади". Водители, которые воспользуются этой функцией смогут брать только одного пассажира, который будет сидеть на заднем сидении. Новую возможность ввели для того, чтобы люди могли придерживаться безопасной дистанции друг с другом.

Кроме того, вместе с восстановлением междугороднего автобусного сообщения, платформа также возобновляет продажу биллетов на автобусы. Правда, эта функция все еще не доступна для жителей некоторых областей.

Ранее "Комментарии" писали, что из-за новой вспышки коронавируса в Киеве хотят усилить карантин. Часть ограничений, которые сняли ранее, вскоре могут вернуть. Киев постепенно превращается в эпицентр вспышки коронавируса в Украине. Уже сейчас столица находится на втором месте по общему количеству инфицированных COVID-19. Однако от лидера - Черновицкой области - ее отделяет менее сотни пациентов. Который день подряд в Киеве фиксируют максимальное число новых больных в Украине. За минувшие сутки таких было 95 человек. В целом, с начала вспышки коронавирус в столице подхватили 3 766 человек.


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