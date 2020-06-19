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Без самоизоляции и тестов: когда Турция полноценно откроет границы для украинцев

Чтобы попасть в Турцию, украинцам придется соблюдать только карантинные требования авиаперевозчиков

сегодня, 08:38
Автор:

Виолетта Комаровская
Без самоизоляции и тестов: когда Турция полноценно откроет границы для украинцев

Турция снимает карантинные ограничения для туристов с Украины. Уже с 1 июля украинцам, которые прилетят на отдых, не придется сдавать тест на коронавирус в аэропорту и придерживаться самоизоляции. Об этом сообщил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий. 

Накануне министр инфраструктуры встретился с турецким послом Ягмуром Ахметом Гюльдере. Дипломат подтвердил - с начала июля Турция снимет карантинные ограничения для украинцев. Пока же, прилетев в один из турецких аэропортов, придется сдать тест на коронавирус. 

Некоторые ограничения украинцам все же придется соблюдать и после 1 июля. Это те правила, которые разработали на время карантина для пассажиров авиакомпании. Например, это измерение температуры и обязательный масочный режим. Тест на коронавирус будет добровольным. Скажем, если температура у туриста окажется повышенной. 

С 1 июля рейсы в Турцию с Украины готовы возобновить сразу несколько компаний. Это Turkish Airlines, SkyUp, Pegasus Airlines, Azur Air Ukraine и Windrose.

Отметим, что сейчас в Турции, как и в Украине, растет количество новых случаев заболевания на коронавирус. Связывают это с постепенным выходом из карантина и смягчением ограничений. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии COVID-19 в Турции подхватили 184 тысячи людей. Почти 5 тысяч из них погибли. 

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Источник: https://mtu.gov.ua/news/31958.html
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