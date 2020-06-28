kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.06.2020

BTC/USD

9090.33

ETH/USD

224.70

LTC/USD

41.55

НБУ 28.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Без маски на пляже: в Минздраве назвали условия
commentss НОВОСТИ Все новости

Без маски на пляже: в Минздраве назвали условия

Минздрав рекомендует соблюдать социальную дистанцию, а маску носить в случае скопления людей

сегодня, 11:58
Автор:

Сергей Медведев
Без маски на пляже: в Минздраве назвали условия

В связи с ослаблением карантинных мер, пляжи Украины готовы принять отдыхающих. Однако, маски носить все же рекомендуется. При определенных условиях маску можно снять. Об этом  заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

 "То, что касается пляжей, работа которых разрешена в условиях адаптивного карантина, на пляже является основным критерием и основной рекомендацией, которой надо пользоваться, это соблюдение социальной дистанции", - уточнил министр.

По мнению чиновника, на открытом воздухе маску необходимо носить только в том случае, если есть большое скопление людей.

"Если вы придерживаетесь на пляже социальной дистанции, что составляет 1,5 м, то пользоваться масками в таком случае не требуется. Если же, находясь на пляже, есть большое скопление людей, ради же вашей безопасности надо пользоваться в таком случае масками", - добавил Степанов.

Как сообщал портал "Комментарии", полицейские провели массовые рейды в торговых и развлекательных заведениях, нарушителей норм карантина более 300. Об этом говорится на сайте ГУ Национальной полиции Украины.

Сообщается, что 640 рейдовых групп в течение двух суток проверили более 6200 заведений. Рейды проходили согласно постановлению Кабинета Министров Украины, которое определяет требования работы для субъектов хозяйствования в условиях адаптивного карантина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1877593-u-moz-nazvali-umovi-koli-mozhna-ne-nositi-masku-na-plyazhi
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!