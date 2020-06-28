Без маски на пляже: в Минздраве назвали условия

В связи с ослаблением карантинных мер, пляжи Украины готовы принять отдыхающих. Однако, маски носить все же рекомендуется. При определенных условиях маску можно снять. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"То, что касается пляжей, работа которых разрешена в условиях адаптивного карантина, на пляже является основным критерием и основной рекомендацией, которой надо пользоваться, это соблюдение социальной дистанции", - уточнил министр.

По мнению чиновника, на открытом воздухе маску необходимо носить только в том случае, если есть большое скопление людей.

"Если вы придерживаетесь на пляже социальной дистанции, что составляет 1,5 м, то пользоваться масками в таком случае не требуется. Если же, находясь на пляже, есть большое скопление людей, ради же вашей безопасности надо пользоваться в таком случае масками", - добавил Степанов.

Как сообщал портал "Комментарии", полицейские провели массовые рейды в торговых и развлекательных заведениях, нарушителей норм карантина более 300. Об этом говорится на сайте ГУ Национальной полиции Украины.

Сообщается, что 640 рейдовых групп в течение двух суток проверили более 6200 заведений. Рейды проходили согласно постановлению Кабинета Министров Украины, которое определяет требования работы для субъектов хозяйствования в условиях адаптивного карантина.

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