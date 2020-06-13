Без маски – за борт: МАУ объявила о новых правилах полета

Из-за эпидемии коронавируса авиаперевозчики вынуждены устанавливать новые правила полетов. При этом, ряд требований для персонала предусмотрен как и во время полета, так и перед путешествием или при нахождении в аэропортах. Об обязательных требованиях персональной защиты в аэропорту и на борту и усиленных мерах безопасности сообщили в компании "Международные авиалинии Украины".

Первое правило – ношение индивидуальных защитных масок или респираторов. При этом, пассажиры должны обеспечить себя необходимым числом масок, чтобы не снимать защитное средство в течение всего путешествия – в аэропорту и на борту. Требование является обязательным для всех пассажиров от двух лет, при отсутствии – в перелете откажут. Отмечается, что маска должна заслонять рот и нос, а ее края плотно прилегать к лицу. В случае противопоказаний по ношению маски следует заблаговременно предоставить справку от врача. Другие средства защиты – перчатки, очки или щитки – можно использовать по желанию.

Второе правило – социальное дистанцирование: дистанция 1,5-2 м при прохождении формальных процедур в аэропорту, во время посадки на борт или высадки. Также следует ограничить перемещения по салону во время полета.

Рекомендуют также придерживаться правил гигиены, пользоваться антисептиками.

Кроме того, в МАУ рекомендуют пассажирам самостоятельно проходить регистрации онлайн и пользоваться киосками самостоятельной регистрации багажа. Это должно предотвратить скопления.

С этой же целью ограничат доступ сопровождения пассажира до Терминала аэропорта (кроме лиц, которые сопровождают особые категории пассажиров, например, детей, людей с инвалидностью).

Также появится возможность отказаться от путешествия, если вы себя плохо чувствуете, но при этом не потерять средства. Предоставив авиакомпании справку из учреждения здравоохранения, подтверждающую невозможность пассажира осуществить полет, человек сможет бесплатно переоформить билет в том же классе бронирование на другие даты или вернуть полную стоимость неиспользованного билета.

После прибытия в аэропортах путешественникам и сотрудникам надо будет пройти температурный скрининг.

Добавим, что бизнес-лаунджы и магазины беспошлинной торговли будут работать, но с соблюдением новых требований безопасности. Расчеты будут проводить только бесконтактно банковскими картами.

Со стороны авиакомпании также обещают соблюдение всех требований персоналом, тщательную и регулярную дезинфекцию, готовность медпунктов в аэропортах. Речь идет как об уже традиционных средствах индивидуальной защиты, соцдистанции, одноразовой таре для бортового питания, так и об отсутствии прессы на борту. Кроме того, в МАУ подчеркнули высокоэффективные фильтры НЕРА, которые обезвреживают 99,9% вирусов, бактерий, грибков диаметром до 0,01 мкм в воздухе на борту. Тогда как коронавирусы имеют размер от 0,08 до 0,16 микрометра.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, с какими государствами Украина возобновила авиасообщение.

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