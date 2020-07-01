kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.07.2020

BTC/USD

9213.02

ETH/USD

228.81

LTC/USD

41.71

НБУ 01.07.2020

USD/UAH

26.96

EUR/UAH

30.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Без маски – доставай кошелек: как изменится размер штрафа
commentss НОВОСТИ Все новости

Без маски – доставай кошелек: как изменится размер штрафа

Юридические лица будут платить больший штраф за несоблюдение масочного режима во время карантина в Украине

сегодня, 17:40
Автор:

Таисия Ерохина
Без маски – доставай кошелек: как изменится размер штрафа

Кабинет министров Украины ужесточает наказание за отсутствие маски для юридических лиц, сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции Украины.

Одобренный Кабмином законопроект устанавливает специальную ответственность за отсутствие масок для граждан Украины и отдельно – ответственность для юридических лиц. Как разъяснил Минюст, последняя категория включает собственников зданий, сооружений и общественного транспорта – они обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок. Так, для юридических лиц суммы штрафов за несоблюдение масочного режима будут увеличены до 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан – 3400-5100 грн.

Тогда как штрафы для физических лиц станут меньше. Сейчас граждан штрафуют по общим правилам – на 17000 грн. Однако законопроект предусмотривает штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан – это 170-255 грн.

Добавим, что для должностных лиц размер штрафа остается неизменным.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, может ли долгое ношение маски вызвать интоксикацию углекислым газом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!