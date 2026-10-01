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Бетон не всесильный: в Раде объяснили, при каких условиях украинцам снова будут выключать электроэнергию

Нардеп предупредил о возможном возвращении графиков отключения света

1 октября 2026, 13:37
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Недилько Ксения

Защитные сооружения вокруг энергетических объектов играют немаловажную роль, однако они имеют свои технологические границы. Бетонные укрытия способны эффективно нивелировать угрозу вражеских беспилотников и частично останавливать обломки крылатых ракет. Впрочем, обезопасить большие объекты генерации от прямого попадания тяжелого вооружения пока технически невозможно.

Бетон не всесильный: в Раде объяснили, при каких условиях украинцам снова будут выключать электроэнергию

Иллюстративное фото

"Бетонные защитные конструкции действительно спасают оборудование от дроновых налетов и некоторых ракетных ударов, — отметил Андрей Герус в интервью журналистке Новости.LIVE во время конференции "ГаРТ", — однако они бессильны против прилетов баллистики".

Парламентарий также добавил, что "масштабные тепловые или гидроэлектростанции из-за их огромных размеров просто физически не удастся полностью спрятать под бетонные купола".

Комментируя ситуацию вокруг отдельных поврежденных объектов, в частности, Трипольской ТЭС, нардеп призвал не паниковать и мыслить масштабами всей страны. Энергетическая система Украины работает как единый организм, поэтому разрушение конкретной станции не означает автоматического обесточивания одного региона.

"Возвращение графиков будет напрямую зависеть от того, какие именно средства поражения применит Россия, как часто она будет это делать и какими будут масштабы этих атак", — подчеркнул народный депутат.

Оценивая последствия ударов по отдельным узлам, он заметил:

"Разрушение на Трипольской ТЭС не влияет на обеспечение светом исключительно в Киевской области. Эта станция интегрирована в объединенную энергосеть, а сам Киев стабильно получает питание из совершенно разных мощностей".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что столица Украины оказалась под системным воздушным давлением врага, фокусирующего свои усилия на разрушении транспортных артерий. В сети уже появились первые верифицированные кадры с моментом непосредственного взрыва и прилета дрона-камикадзе по конструкциям Южного моста.



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