Бетон не всесильный: в Раде объяснили, при каких условиях украинцам снова будут выключать электроэнергию

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Недилько Ксения
Защитные сооружения вокруг энергетических объектов играют немаловажную роль, однако они имеют свои технологические границы. Бетонные укрытия способны эффективно нивелировать угрозу вражеских беспилотников и частично останавливать обломки крылатых ракет. Впрочем, обезопасить большие объекты генерации от прямого попадания тяжелого вооружения пока технически невозможно.
Иллюстративное фото
Парламентарий также добавил, что "масштабные тепловые или гидроэлектростанции из-за их огромных размеров просто физически не удастся полностью спрятать под бетонные купола".
Комментируя ситуацию вокруг отдельных поврежденных объектов, в частности, Трипольской ТЭС, нардеп призвал не паниковать и мыслить масштабами всей страны. Энергетическая система Украины работает как единый организм, поэтому разрушение конкретной станции не означает автоматического обесточивания одного региона.
Оценивая последствия ударов по отдельным узлам, он заметил:
Напомним, портал "Комментарии" писал , что столица Украины оказалась под системным воздушным давлением врага, фокусирующего свои усилия на разрушении транспортных артерий. В сети уже появились первые верифицированные кадры с моментом непосредственного взрыва и прилета дрона-камикадзе по конструкциям Южного моста.