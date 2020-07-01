Бессрочная акция протеста шахтеров: сколько в бунтах экономики, а сколько – политики

В Киеве 30 июня началась бессрочная акция протеста шахтеров и профсоюзных работников. Хотя о недовольстве горняки заявляли еще весной, собираясь выйти на митинги после карантина. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", сколько в "шахтерских бунтах" экономики, сколько – политики, и что делать, чтобы решить проблему.

После того, как шахтеры провели акцию под Офисом президента, Владимир Зеленский поставил задачу решить проблемы горняков (в частности – с выплатой им долгов и восстановлением нормальной работы шахт). Ранее в рамках Антикризисного энергетического штаба Минэнерго инициировало приоритет использования украинского угля на тепловых электростанциях, в частности "Центрэнерго". Соответствующее распоряжение утверждено Кабмином. Горняки требуют еще и отставки главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, пролоббировавшего прошлой осенью поставки энергоресурсов из России и Беларуси.

"Давление митингующих может возыметь успех"

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАиС) Игорь Чаленко обращает внимание, что требования шахтеров, которые выдвигаются в последнее время, имеют несколько уровней.

"С одной стороны, это затяжная ситуация с выплатами зарплат на государственных шахтах, – поясняет эксперт. – Лишь 12% из них являются неубыточными. Долги накапливаются систематически, и правительству приходится возвращаться к вопросу погашения зарплат чуть ли не ежеквартально".

Из ситуации, по мнению Игоря Чаленко, есть два выхода:

– продолжать ликвидацию шахт с параллельной работой по привлечению инвестиций в соответствующие районы и переквалификации шахтеров;

– либо обязать закупать уголь с этих шахт по нерыночным завышенным ценам, что негативно скажется на предприятиях энергетической отрасли.

"Что касается приватизации данных объектов, то подобный исход считаю маловероятным", – отмечает руководитель ЦАиС.

Второй уровень требований вызван кризисом в энергетике в связи с экономической ситуацией, считает эксперт.

"Так, еще до пандемии из-за теплой зимы производство на электроэнергии и тепла упало на пятую часть, – напоминает Игорь Чаленко. – На складах образовался переизбыток угля, соответственно даже частным шахтам пришлось искать новые рынки сбыта, что им не удалось. Недавнее решение Кабмина по украинскому углю больше играет именно на частников, поскольку 59% шахт, которые находятся на неоккупированной территории, выведены из государственной собственности. С другой стороны, на том же Центрэнерго подобное решение лишь преумножит убытки, которые уже составляют порядка 2 млрд грн. Безусловно, подобные действия не только разбалансируют предприятие, но и уменьшают стартовую стоимость на будущей приватизации".

Третий уровень – исключительно политический, уверен эксперт. Речь о требовании отставки главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса как "главного врага угольной отрасли".

"Исходя из нынешних тенденций и раскладов, давление митингующих может возыметь успех", – предполагает Игорь Чаленко.

"Увольнение Геруса – признание таких проблем и наказание виновного"

"Проблема понятна. Причины также, – говорит член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. – Это импорт электроэнергии из России и спекуляции на рынке электроэнергии. Здесь виноват исключительно Герус как председатель комитета, поскольку он лоббировал такие решения и по публичной информации имеет отношение к спекуляциям. То есть, увольнение Геруса – это будет, по крайней мере, признание таких проблем и наказание виновного".

Коррупция на государственном "Центрэнерго", которое накопило долгов на 4,5 млрд грн, и ограничение работы ТЭС плюс административное регулирование для занижения цен со стороны Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) также усилили кризис, уверен эксперт.

"Здесь Герус имеет частичное отношение, но его пассивность в этих вопросах – это было фактически потакание проблемам", – считает Юрий Корольчук.

Показательно, по его словам, что раньше при существовании так называемой коррупционной формулы "Роттердам плюс" шахтеры имели рынок сбыта для своей продукции. И таких долгов как сейчас – никогда не было. Так, если сейчас задолженность по зарплатам – более 1 млрд. грн., то в 2016-2019 гг. всегда на начало года долги не превышали 100-150 млн грн.

Эксперт отмечает, что "Роттердам плюс" стал условно-рыночным механизмом.

"Ведь до него цена на электроэнергию определялась вручную, что и порождало коррупцию, – поясняет Юрий Корольчук. – Формула определяла прогнозную цену угля, согласно которой рассчитывали цену электроэнергии для промышленных потребителей. Была создана ситуация, когда энергосистема работала без сбоев и кризисов, шахтеры получали зарплату и тарифы не росли. А сейчас кризис привел к убыткам "Энергоатома", "Центрэнерго", "Укрэнерго", частных ТЭС, государственных шахт".

По мнению эксперта, для решения проблемы в целом нужно выполнять принятый баланс производства электроэнергии, где предусмотрено потребление угля, добываемого в Украине. И запретить импорт демпинговой электроэнергии из России и Беларуси, поскольку это будет искусственно понижать цену электроэнергии на рынке, и украинские ТЭС не будут иметь средств, чтобы рассчитываться за уголь.

"Уголь в нынешних условиях стал одним из самых дорогих видов энергоносителей"

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий уверен, что в бунтах шахтеров преобладает экономика.

"В условиях сжатия экономики – такого количества энергии, как ранее, она не потребляет. А уголь в нынешних условиях стал одним из самых дорогих видов энергоносителей, – поясняет эксперт. – С другой стороны, государство, действительно, должно учитывать и возможности протекционизма по отношению к отечественному энергоносителю, и необходимость сохранить собственную отрасль для будущего, и социальные моменты, т.е. угрозу безработицы для десятков тысяч шахтеров. Естественно, что Коломойский, который до сих пор контролировал "Центрэнерго", не думает такими категориями".

При этом Александр Палий не исключает: если будет ясно, что кризис и дешевые энергоносители – это надолго, государству всё же придется принимать решение о реструктуризации угольной сферы. А именно – о закрытии нескольких наиболее убыточных шахт.

"Но до сих пор власти из-за страха социальных последствий и отсутствия мобилизации ресурсов не были способны проводить рациональную политику", – подчеркивает эксперт.

Напомним, Герус заявил, что сейчас зарплату на государственных шахтах задерживают приблизительно на месяц.

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