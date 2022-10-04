Банк «Конкорд» бросил вызов НБУ в суде из-за штрафа в 60 млн грн за отмывание доходов

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк Конкорд" (ConcordBank) обратилось в Окружной административный суд города Киева с иском в Национальный банк Украины, в котором просит признать противоправным и отменить решение Нацбанка от 30 июня 2022 года №20/900-рк/БТ. Об этом стало известно из Единого государственного судебных решений.

НБУ. Фото: из открытых источников

Суд принял позывное заявление и назначил предварительное заседание на 7 ноября 2022 года.

Как сообщали СМИ, иск касается штрафа на 60,4 млн грн за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, который НБУ наложил в июне 2022 года по этому банку.

В НБУ уточняют, что банк "Конкорд" нарушил пункт 2 части второй статьи 6 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" от 14 октября 2014 года № 1702- VII1, заключающаяся в ненадлежащем исполнении обязанностей по изучению клиентов.

Указанные факты нарушений руководство банка Конкорд частично признало и пообещало подать в суд.

В 2018 году банк "Конкорд" уже был оштрафован НБУ на сумму 1,55 млн грн, а также пытался обжаловать штраф в суде, но затем, как сообщалось, иск был отозван, поскольку руководство и акционеры банка признали факты нарушений.

Осенью 2021 года банк "Конкорд" попал в историю об американских санкциях, кибер-требителях и онлайн-торговле наркотиками. Тогда руководство и акционер банка опровергли все обвинения.

Банк Конкорд со штаб-квартирой в Днепре на конец 2021 года занимал 36 место среди 72 украинских банков (активы — 5 млрд грн). В группу "Конкорд" входят финкомпании "Кордпей", "Мастпей", "Прокард" и "Синком", а также британская Electronic Payment Solutions LTD и мальтийская Moneycare Limited. Группой владеют сестры Елена Соседка и Юлия Соседка (56,2% и 43,8% акций соответственно).





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