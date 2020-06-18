Авария премьера и массовое убийство из-за коронавируса: новости, которые вы могли пропустить

Фото: Xinhua / Global Look Press

Авария с премьер-министром

Борис Джонсон попал в аварию. Автомобиль премьер-министра Великобритании протаранила машина его охраны, сообщает Sky News. Кортеж как раз выезжал с территории парламента, когда на дорогу выскочил один из протестующих. Люди ранее вышли поддержать курдских повстанцев. Автомобилю, где находился в это время Джонсон, пришлось резко затормозить. Машина полицейских сделать то же самое не успела. В результате столкновения никто не пострадал. Отремонтировать придется только сами автомобили. Протестующего, который бросился под колеса, уже задержали. Он также не травмирован.





Акция в память о Гандзюк

Память Кати Гандзюк почтили на Майдане Независимости в Киеве. Люди жгли фаеры и свечи. Также участники акции отправились под Офис президента, где устроили еще один митинг, требуя наказать виновных в убийстве активистки. Екатерина Гандзюк накануне, 17 июня, должно было исполниться 35 лет. Она погибла полтора года назад, после того как ее облили серной кислотой. Тех, кто это сделал, уже наказали - они находятся в тюрьме. В суде продолжается рассмотрение дела главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого следователи считают заказчиком нападения. Сам он это отрицает. Подозреваемый в организации нападения с Украины выехал.





Норки с коронавирусом

Массовое убийство норок совершат в Дании. 11 тысяч животных подхватили коронавирус. Вспышку COVID-19 зафиксировали на одной из ферм. Чтобы болезнь не распространялась далее, всех инфицированных норок решили уничтожить, сообщает Reuters. Коронавирусом животных, вероятнее всего, заразил человек, который связан с фермой. Это первый случай в Дании, когда COVID-19 выявляют у норок. Ранее инфекцию подтвердили на нескольких норковых фермах в Нидерландах. Забить пришлось около полмиллиона животных.





Цветение краснокнижных растений

В Карпатах массово цветут редкие анемоны. Это белые цветы, которые сейчас находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу. Уничтожают эти цветы люди, которые собирают их на букеты. Если сорвать цветок, корневище также погибнет, рассказал в Facebook руководитель Явирницкого поисково-спасательного отделения Василий Фицак. Он же опубликовал фотографии с поляной цветов. Говорит, столь массово они цветут впервые.

Анемону еще называют коронпелькой гаевой или ветреницой дубравной. В Украине она чаще всего встречается в Карпатах, на Полесье и очень редко в Лесостепи.





Также узнайте, какой будет погода в Украине в четверг, 18 июня. Об этом "Комментарии" рассказывали ранее.

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