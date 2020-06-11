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Главная Новости Общество события Арест экс-депутата Жеваго и украинские ВУЗы среди лучших в мире: новости, которые вы могли пропустить
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Арест экс-депутата Жеваго и украинские ВУЗы среди лучших в мире: новости, которые вы могли пропустить

Экс-нардепа Константина Жеваго подозревают в растрате миллиардов гривен банковского имущества

сегодня, 08:15
Автор:

Виолетта Комаровская
Арест экс-депутата Жеваго и украинские ВУЗы среди лучших в мире: новости, которые вы могли пропустить

Арест Жеваго

Печерский суд Киева разрешил арестовать бывшего нардепа Константина Жеваго. Об этом сообщил заместитель директора ГБР Александр Бабиков. Сам Жеваго сейчас в розыске. Его подозревают в растрате имущества и финансов украинского банка "Финансы и кредит". Речь идет о 2,5 миллиардах гривен. Подозрение экс-депутату огласили заочно. Это уже второе прошение ГБР об аресте. Первое суд также удовлетворил, но затем в апелляционной инстанции адвокаты Жеваго смогли это решение обжаловать. 


Предвыборный тур Трампа

Несмотря на карантин и эпидемию коронавируса в США, Дональд Трамп решил отправиться в предвыборное турне. Политический митинг на следующей неделе он проведет в Оклахоме, а затем планирует огласить свою предвыборную речь еще в четырех штатах, пишет CNN. Пока президент собирается посетить Аризону, Техас, Северную Каролину и Флориду. "У нас возникают невероятные ощущения во время наших митингов", - говорит Трамп. Напомним, что выборы президента в США состоятся в ноябре этого года. Соперником Трампа будет бывший вице-президент США Джо Байден. 


Опровержение ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения отказались от своих слов о "редкости" передачи коронавируса от пациентов, которые болеют бессимптомно. Глава подразделения по новым болезням Мария Ван Керхове, которая и сделала заявление накануне, объяснила, что произошло недоразумение. На самом деле вопрос передачи вируса от пациентов без симптомов крайне мало изучен. Но риски подхватить инфекцию таким образом однозначно нельзя недооценивать, говорит Ван Керхове. 


Украинские ВУЗы среди лучших в мире

Сразу шесть украинских ВУЗов попали в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2020-2021. Его составляют ежегодно британцы. Учебные заведения оценивают по уровню исследований, преподавания и международной перспективы. В этот раз среди украинских университетов наивысшую оценку получил Харьковский национальный университет имени Каразина, у него 477 место в общем рейтинге. Также среди лучших оказались Киевский национальный университет Шевченко, Харьковская и Киевская политехника, Сумской государственный университет и Львовский политехнический. К слову, первое место в общем мировом рейтинге девятый год подряд занимает Массачусетский технологический институт, который находится в США. 


Узнайте также, какой прогноз сделали звезды для всех знаков зодиака на четверг, 11 июня. 


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