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"Антонов" завершил строительство первого образца АН-178 для армии Украины

Новый АН-178 сможет подняться в небо уже в первом полугодии 2022 года

сегодня, 15:50
Автор:

Денис Подставной
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Украинское государственное предприятие ГП "Антонов" построило первый образец АН-178. Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети Facebook. 

"Антонов" завершил строительство первого образца АН-178 для армии Украины

АН-178. Фото: facebook.com/antonov.company

К настоящему времени специалисты предприятия уже завершили все работы по строительству образца Ан-178, который предназначен для выполнения лётных сертификационных испытаний. На данный момент заканчивается отработка всех систем самолета. Подняться в небо он  сможет уже в первом полугодии следующего года. 

Кроме того, параллельно ведутся работы по изготовлению второго самолета. Уже построено крыло и хвостовое оперение. Осуществляется окончательная сборка фюзеляжа. После этого состоится их стыковка. Таким образом, опережая утвержденные графики, в декабре текущего года будет полностью построен планер второго Ан-178.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Соединённые Штаты Америки, заявили, что Россия уничтожила свой спутник ракетой. После взрыва на орбите нашей планеты появились тысячи осколков разных размеров. Согласно оценкам американских специалистов, обломки будут оставаться на орбите на протяжении многих лет, а возможно и десятилетий. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Украине создают первый беспилотный летательный аппарат вертолетного типа. Винтокрылая машина сможет нести на своём борту ракетное вооружение, при этом имея достаточно большую грузоподъемность. Кроме того, новинка сможет похвастаться высоким уровнем защиты от вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Отмечается, что в этом году производитель планирует провести первые лётные испытания своей машины. 



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Источник: https://www.facebook.com/antonov.company/posts/4241409805986616
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