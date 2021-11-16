"Антонов" завершил строительство первого образца АН-178 для армии Украины

Украинское государственное предприятие ГП "Антонов" построило первый образец АН-178. Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети Facebook.

АН-178. Фото: facebook.com/antonov.company

К настоящему времени специалисты предприятия уже завершили все работы по строительству образца Ан-178, который предназначен для выполнения лётных сертификационных испытаний. На данный момент заканчивается отработка всех систем самолета. Подняться в небо он сможет уже в первом полугодии следующего года.

Кроме того, параллельно ведутся работы по изготовлению второго самолета. Уже построено крыло и хвостовое оперение. Осуществляется окончательная сборка фюзеляжа. После этого состоится их стыковка. Таким образом, опережая утвержденные графики, в декабре текущего года будет полностью построен планер второго Ан-178.



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