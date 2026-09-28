Вокруг перспектив развития транспортной и оборонной инфраструктуры Львовщины разразился громкий публичный скандал, связанный с планами отчуждения стратегических территорий под коммерческое строительство. Мэрия областного центра пытается заблокировать земельное решение, которое, по мнению архитекторов и правительственных чиновников, может навсегда лишить регион возможности иметь мощный международный авиаузел.

Петр Порошенко и Андрей Садовой

Глава Львова Андрей Садовой решил напрямую апеллировать к руководству одной из крупнейших парламентских и местных партий, чтобы задействовать партийную дисциплину во время голосования.

"29 сентября Львовский районный совет может рассмотреть вопрос, который откроет путь к масштабной жилой застройке в селе Сокольники вплотную к Львовскому аэропорту, — открыл детали кулуарных договоренностей городской голова в своем экстренном обращении к Петру Порошенко. Оценивая политические расписания внутри коллегиального органа, мэр добавил: — Фракция "Европейской Солидарности" имеет значительное представительство в районном совете, поэтому сегодня очень многое зависит именно от позиции Вашей политической силы".

По убеждению Садового, сохранение неприкосновенности прилегающих к взлетной полосе земельных участков критически важно для экономического восстановления всего государства после отмены военного положения. Многоэтажные жилые кварталы в этой зоне закроют путь логистического расширения.

"Аэропорт – это стратегическая инфраструктура государства, и после завершения войны Украине потребуется сильный международный аэропорт, большой грузовой хаб и возможность развивать авиационную инфраструктуру Львовщины, – обосновал Садовой государственную важность сохранения буферных зон аэропорта. Руководитель города резюмировал свой призыв предупреждением о необратимости процесса: — Если сегодня опрометчиво отдать эти земли под многоэтажки, завтра вернуть их обратно государству не удастся. Поэтому прошу Вас лично вмешаться в ситуацию и не допустить решения, угрожающего интересам государства. Здесь речь идет не о политике, а о том, какую страну мы оставим после себя".

Сейчас общественность и экспертная среда Львова ожидают официальной реакции центрального офиса "Европейской Солидарности" и обнародования позиции депутатов районного совета перед началом сессионного заседания, поскольку сохранение логистического потенциала по охране Украины остается под пристальным контролем международных доноров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что а виакомпания AirBaltic заявила, что ожидает стать первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после окончания войны. Первый вице-президент AirBaltic Томас Рамдал заявил, что "идет полным ходом" подготовка к полетам из Украины.

