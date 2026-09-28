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Недилько Ксения
Вокруг перспектив развития транспортной и оборонной инфраструктуры Львовщины разразился громкий публичный скандал, связанный с планами отчуждения стратегических территорий под коммерческое строительство. Мэрия областного центра пытается заблокировать земельное решение, которое, по мнению архитекторов и правительственных чиновников, может навсегда лишить регион возможности иметь мощный международный авиаузел.
Петр Порошенко и Андрей Садовой
Глава Львова Андрей Садовой решил напрямую апеллировать к руководству одной из крупнейших парламентских и местных партий, чтобы задействовать партийную дисциплину во время голосования.
По убеждению Садового, сохранение неприкосновенности прилегающих к взлетной полосе земельных участков критически важно для экономического восстановления всего государства после отмены военного положения. Многоэтажные жилые кварталы в этой зоне закроют путь логистического расширения.
Сейчас общественность и экспертная среда Львова ожидают официальной реакции центрального офиса "Европейской Солидарности" и обнародования позиции депутатов районного совета перед началом сессионного заседания, поскольку сохранение логистического потенциала по охране Украины остается под пристальным контролем международных доноров.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что а виакомпания AirBaltic заявила, что ожидает стать первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после окончания войны. Первый вице-президент AirBaltic Томас Рамдал заявил, что "идет полным ходом" подготовка к полетам из Украины.