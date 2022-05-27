Десантники "приземлили" польским "Перуном" российский "Аллигатор" (ВИДЕО)

"Вражеский вертолет уничтожен в Харьковской области с применением переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун". На боевом счете воинов ДШУ ВС Украины это уже 67 воздушная цель", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что еще один долетался, а россияне же рассказывали, что у украинцев ни ПВО, ни самолетов не осталось. По информации Генштаба ВСУ, сегодня около 14:00 над Херсонщиной был сбит российский истребитель Су-35. Это действительно приятно, и еще приятнее детали – его положил на землю наш истребитель МиГ-29. Нардеп отмечает, важность этой новости в том, что с начала войны россияне отчитывались своему населению о чрезвычайных успехах, наши "уничтоженные" ПВО и умноженные на ноль украинские самолеты. Разбомблены, расстреляны и снова разбомблены – примерно в таком порядке. Но они, мягко говоря, солгали, потому что мы сохранили нужную технику и получили новую.