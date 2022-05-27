Десантники "приземлили" польским "Перуном" российский "Аллигатор" (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Вооруженные силы Украины сбили российский вертолет "Аллигатор". Летательный аппарат кафиров "посадили" на землю украинские десантники. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Командования десантно-штурмовых войск ВСУ. Эффектное видео обнародовали на Facebook-странице .
Десантники сбили российский Аллигатор (фото из открытых источников)
российский военный вертолет Ка-52 "приземлили" бойцы в составе зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95-й бригады. Вражеский вертолет сбили с помощью польского зенитно-ракетного комплекса "Перун".
"Вражеский вертолет уничтожен в Харьковской области с применением переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун". На боевом счете воинов ДШУ ВС Украины это уже 67 воздушная цель", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что еще один долетался, а россияне же рассказывали, что у украинцев ни ПВО, ни самолетов не осталось. По информации Генштаба ВСУ, сегодня около 14:00 над Херсонщиной был сбит российский истребитель Су-35. Это действительно приятно, и еще приятнее детали – его положил на землю наш истребитель МиГ-29. Нардеп отмечает, важность этой новости в том, что с начала войны россияне отчитывались своему населению о чрезвычайных успехах, наши "уничтоженные" ПВО и умноженные на ноль украинские самолеты. Разбомблены, расстреляны и снова разбомблены – примерно в таком порядке. Но они, мягко говоря, солгали, потому что мы сохранили нужную технику и получили новую.Также "Комментарии" сообщали о том, что военному журналисту Юрию Бутусову , который сейчас пишет о ситуации на фронте, запретили посещать воинские части на передовой. Сам автор убежден, что таким образом некоторые люди из ОП, вероятно, решили ему помешать объективно освещать тяжелую обстановку на Донбассе. Об этом сам журналист сообщил на своей странице в соцсети. Что такое решение и какие последствия оно будет иметь? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости