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Депутат обеспечивал врага топливом, едой и стройматериалами: в Запорожской области задержали предателя

Бойцы Сил обороны в Запорожской области уничтожили САУ и боевые бронемашины

сегодня, 11:48
Автор:

Денис
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Бойцы Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Депутат обеспечивал врага топливом, едой и стройматериалами: в Запорожской области задержали предателя

СБУ. Фото из открытых источников

Так, по информации Ткачука, на протяжении прошедших суток (8 июня) украинским воинам удалось уничтожить живую силу и технику оккупантов, а именно:

• 14 лиц личного состава противника (еще 19 получили ранения);

• одну самоходную артиллерийскую установку;

• три боевые бронированные машины;

• пять единиц автомобильной техники. 

Также стало известно, что в Запорожской области сотрудники СБУ задержала коллаборанта, который являлся депутатом Великобелозерского сельского совета. 

"Он добровольно перешел на сторону врага и начал сотрудничать с оккупационной властью. Предатель был директором и совладельцем сельскохозяйственного предприятия в районе. Имея свободный доступ к производственным мощностям, он обеспечивал оккупантов продуктами питания и предоставлял им горюче-смазочные и строительные материалы.", — сообщил Ткачук. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что дипломат США рассказал о главных ошибках Запада в отношении россии. Почему россия стала агрессором для независимых стран и какие ошибки допустили западные страны. 

Читайте также о том, что в Запорожской области начались стычки между предателями: что известно. В области произошла ротация оккупационных войск. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Украина начала получать первые транши от США из выделенных 40 млрд долларов: подробности. Украина получила от США миллиард долларов в рамках финансовой помощи. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что на Славянском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке к наступательным действиям. Противник нанес авиаудар по Славянску. 


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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/1350640602089661
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