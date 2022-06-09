Депутат обеспечивал врага топливом, едой и стройматериалами: в Запорожской области задержали предателя

Бойцы Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

СБУ. Фото из открытых источников

Так, по информации Ткачука, на протяжении прошедших суток (8 июня) украинским воинам удалось уничтожить живую силу и технику оккупантов, а именно:

• 14 лиц личного состава противника (еще 19 получили ранения);

• одну самоходную артиллерийскую установку;

• три боевые бронированные машины;

• пять единиц автомобильной техники.

Также стало известно, что в Запорожской области сотрудники СБУ задержала коллаборанта, который являлся депутатом Великобелозерского сельского совета.

"Он добровольно перешел на сторону врага и начал сотрудничать с оккупационной властью. Предатель был директором и совладельцем сельскохозяйственного предприятия в районе. Имея свободный доступ к производственным мощностям, он обеспечивал оккупантов продуктами питания и предоставлял им горюче-смазочные и строительные материалы.", — сообщил Ткачук.

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