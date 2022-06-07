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Даже не после выхода на границу с рф: при каких условиях может завершиться война

Почему США ждут смены власти в россии и когда завершится война в Украине

7 июня 2022, 15:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Даже не после выхода на границу с рф: при каких условиях может завершиться война

Фото Генеральный штаб ВСУ

В Северодонецке ВСУ действительно удалось стабилизировать фронт. В россии снизился наступательный потенциал, но они могут перебросить некоторые подразделения с других направлений на эти 5% Луганской области, которые мы контролируем. Поэтому напряжение на востоке вряд ли будет спадать в ближайшие несколько недель. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, чем дольше длится война, тем меньше возможностей в россии, потому что она не готовилась к долгострочной войне, ее ресурс становится все меньше и собирать его все труднее. В настоящее время Путин подключил лоббистов российских интересов за рубежом и они активно продвигают идею переговоров и россия согласится, потому что ей нужна пауза, чтобы собрать большее войско и продолжить наступление.

В настоящее время армия россии истощена, оперативного резерва нет, командование не формирует резервы, а бросает людей в бой. Поэтому стратегически дальше наступать они не могут. С одной стороны принято решение сделать контракты на службу в армии рф бессрочными, с другой – Путин продолжает запугивать мир – начались учения Тихоокеанского флота россии с авиацией и кораблями. Однако, по мнению эксперта, отступать россия не собирается.

В самой россии назревает смена власти, или Путин изберет преемника, или произойдет "дворцовый переворот", который совершат властные кланы, желающие получить политическую власть. Там сейчас начинает сыпаться вертикаль – меняют генералов, активизировались бизнес-кланы. По мнению Олега Жданова, США сейчас ждут именно "переворота" — если сменятся власть и новая пойдет на уступки США, то там могут изменить внешнюю политику. По его словам, переговоры между представителями россии и Штатов идут очень активно. Однако целью западных партнеров остается отстранение Путина от власти.

Ранее министр обороны Резников заявлял, что война может завершиться до конца года, но эксперт говорит, что боевые действия будут продолжаться, а выход на границу с рф не гарантирует окончания войны с россией. Для окончательной победы Украины нужно, чтобы совпали несколько ключевых факторов, среди которых и геополитическая ситуация в Европе и выход на мировую арену новых игроков за счет новых союзов на противовес уже существующим.

Как писал портал "Комментарии", в чем состоит формула Ермака-Макфола и что предлагают эксперты в отношении персональных санкций против российских олигархов.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Px4JkPw67B8
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