"За оскорбление полицейских в Украине ужесточится наказание", - МВД

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что ведомство занимается разработкой законопроекта, согласно которому, за оскорбление или провокацию полицейских административная ответственность возрастет. Об этом он рассказал в интервью агентству "РБК-Украина".

По словам Геращенко, такая инициатива стала возможной в связи с недавними протестами у Шевченковского суда по делу одесского активиста Сергея Стерненко.

"Мы увеличим сумму штрафа за оскорбительные выражения в адрес сотрудников Нацполиции. Далее, относительно использования газовых баллончиков: мы будем вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит ими полицейских или других участников акции. То есть обычные люди могут иметь баллончики как средства самозащиты. Но когда под видео слезоточивый газ используется против полицейских или других участников акции – это уже не мирная акция протеста", - отметил министр.

Также Геращенко добавил, что в Уголовный кодекс в статью о хулиганстве будет добавлен признак использования газового баллончика.

"Это будет дополнительный квалифицирующий признак. В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит и т.д., мы добавим туда еще и слезоточивый газ. Тогда за это можно будет получить реальный срок", - отметил замглавы МВД.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Антон Геращенко рассказал о целой кампании, которая посвящена его непосредственному начальнику Арсену Авакову, задача которой его дискредитировать.

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