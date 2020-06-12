Взятка на 6 млн: кто такой Николай Ильяшенко, пойманный детективами НАБУ

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Антон Корнилов
Экс-чиновник, пойманный в пятницу, 12 июня сотрудниками НАБУ и САП на передаче взятки, оказался первым заместителем главы ГУ ГНС г. Киева Николаем Ильяшенко.
Николай Ильяшенко занимает должность первого замглавы столичного ГУ
ГНС с сентября 2015 года и даже временно исполнял обязанности
руководителя столичной налоговой. Свою карьеру в налоговой Ильяшенко начал в
1997 году как оперуполномоченный налоговой милиции.
Ильяшенко или, как его называют коллеги, "Николай Угодник"
привлек к себе внимание СМИ на посту начальника ГНИ в Киево-Святошинском районе
столицы. Во всяком случае именно ему, по мнению "Украинской правды", группа
предприятий "Фоззи", зарегистрированная в Киево-Святошинском районе Киевской
области, обязана помощью в уклонении от уплаты НДС на сумму 32,2 млн грн, за
что счета компании были даже арестованы.
Также Николая Ильяшенко обвиняли в осуществлении сделок со
своей недвижимостью в Крыму с уплатой всех обязательных платежей в бюджет
страны-агрессора. Однако после 4 месяцев работы во главе ГФС в Печерском районе Ильяшенко стал
первым заместителем руководителя всей столичной налоговой.
Внимание к себе Николай Ильяшенко привлек своей любовью к недвижимости. Еще в 2016 году журналист-расследователь Дмитрий Гнап задавался вопросом, откуда у налоговика и его супруги в собственности 8 квартир. Журналисты позднее нашли 11 квартир и прочую недвижимость совокупной стоимостью порядка 100 млн грн, вразумительно объяснить происхождение которых налоговик так и не сумел, причем куплены они все были до 2014 года.
Как сообщал портал "Комментарии", "Скрутки НДС", "паленка" и запчасти для танков: на чем делают деньги в налоговой Киевской области.
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