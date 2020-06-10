В деле Шеремета Кузьменко снова останется под стражей

Одна из подозреваемых в совершении убийства журналиста Павла Шеремета кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко останется под стражей еще на месяц. Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда, куда адвокаты Кузьменко подали обжалование суда первой инстанции.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 мая 2020 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - сообщили в суде.

Отметим, Кузьменко подозревается в подозревается в умышленном убийстве, незаконном обращении с оружием и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 12 декабря 2019 года правоохранители задержали Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко и Яну Дугарь по подозрению в убийстве Павла Шеремета, который был взорван в своем автомобиле в июле 2016 года. Тогда пресс-конференцию по результатам предварительного следствия, где были названы вышеуказанные фамилии представил лично министр внутренних дел Арсен Аваков, персонально присутствовал лидер украинской нации Владимир Зеленский.

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