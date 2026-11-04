Украл часы за 290 тысяч долларов, но внезапно вернул по почте: что заставило вора передумать

В Токио произошла необычная кража с неожиданным продолжением. Мужчина похитил из магазина роскошные часы стоимостью 46 миллионов иен (примерно 290 тысяч долларов), но впоследствии сам вернул их по почте. Вместе с дорогой вещью владельцы получили короткую записку с извинениями. Однако этот жест не освобождает вора от ответственности.

Иллюстративное фото. Посылка с украденным дорогим часами, которую неизвестный отправил обратно в магазин. Фото: Pixabay

Инцидент произошел вечером 29 октября в торговом комплексе Nakano Broadway, расположенном в Токио и известном многочисленными магазинами элитных наручных часов. Мужчина подошел к продавцу и попросил показать модель, которая хранилась в закрытой витрине. Сотрудник разрешил ему примерить часы швейцарского бренда Audemars Piguet.

Однако вместо покупки посетитель внезапно бросился бежать, не сняв часы с руки. Он скрылся в узких улочках вокруг торгового комплекса. Полиция получила записи с нескольких камер видеонаблюдения, на которых запечатлен мужчина во время побега.

Самый неожиданный поворот произошел 1 ноября. В ограбленный магазин доставили картонную коробку, отправленную из префектуры Айти. Внутри сотрудники обнаружили часы той же модели и с серийным номером, совпадающим с украденным. К посылке также приложили рукописную записку со словами "Извините". По данным издания, часы не получили заметных повреждений.

Почему вор решил вернуть добычу, неизвестно. Не исключено, что он испугался неизбежного разоблачения, поскольку его побег зафиксировали камеры наблюдения. При этом личность подозреваемого пока не установлена, а полиция продолжает его розыск.

Японские пользователи сети не спешат прощать мужчину. Они отмечают, что возвращение украденной вещи не отменяет самого преступления, и призывают подозреваемого сдаться правоохранителям.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, как одна маленькая ложь обернулась невероятным подарком: что получила туристка в японском отеле