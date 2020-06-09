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"Студентам на заметку": в вузе столицы проректора задержали на взятке за поступление

Задержанный проректор одного из университетов Киева получил взятку за поступление одного из иностранных абитуриентов

сегодня, 17:30
Автор:

Екатерина Белоброва
"Студентам на заметку": в вузе столицы проректора задержали на взятке за поступление

Сегодня сотрудники полиции и прокуратуры совместными усилиями задержали проректора одного из высших учебных заведений Киева, который вымогал взятку у одного из абитуриентов за внесение его имени в списки поступивших. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Так, правоохранители сообщают, что сотрудник образования получил неправомерную выгоду в размере 224 тысячи гривен за поступление иностранцев и оформление визы, которая давала им возможность попасть на территорию Украины для дальнейшего обучения.

По факту передачи и получения взятки было открыто уголовное производство, согласно которому руководитель вуза подозревается в злоупотреблении своими полномочиями и ему грозит срок заключения от трех до семи лет, а также запрет на занятие образовательной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о разоблачении схемы в отделе гостайны СБУ, где сотрудники промышляли коррупцией.

По схеме, первый заместитель начальника департамента указывал руководителям управлений и отделов, у каких предпринимателей надо "просить" деньги с помощью морального давления. Далее средства, которые соглашались отдать предприниматели, перечислялись в благотворительный фонд, а уже оттуда – на доступные правоохранителям предприятия счета. По словам Варченко, некоторые деньги в документах обозначались потраченными на ремонтные работы в админзданиях департамента или закупку стройматериалов, а остальное наличными получали чиновники.



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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/u-kijevi-policzejski-zatrimali-prorektora-universitetu-na-xabari-u-220-tisyach-griven/
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