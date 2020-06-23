"Расстрелы на Майдане": экс-бойца "Беркута" заочно арестовали

Печерский районный суд Киева вынес заочное решение об аресте бывшего сотрудника специального подразделения милиции "Беркут", которого обвиняют в преступлениях против жизни и здоровья протестующих на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщается на сайте Госбюро расследований.

Так, по информации пресс-службы, мера пресечения была избрана в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центральной части Киева.

"В данном производстве следствие продолжает выяснять обстоятельства злоупотреблений властью бывшего президента Виктора Януковича, который отдавал преступные приказы против мирных протестующих. Именно его приказы, а также ряда людей из высшего руководства Украины, могли привести к массовым жертвам и многочисленным травмам людей, которые отстаивали европейское будущее Украины, согласно своим конституционным правам на мирные собрания", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об экспертном мнении, будут ли раскрыты преступления на Майдане в феврале 2014 года и названы заказчики расстрелов митингующих, или такой перспективы нет.

"В этой истории отсутствуют белые и черные цвета в чистом виде. У каждой из сторон есть своя правда. Но результат никоим образом не удовлетворяет общество - правды о событиях на Майдане общество так и не услышало, - подчеркивает руководитель проекта по борьбе с контрабандой Евгений Енин. - По сути, "дела Майдана" превратились в своеобразный "горячий пирожок" - ответственность за них несет тот, у кого они оказались в последний момент".

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