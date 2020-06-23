kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.06.2020

BTC/USD

9657.98

ETH/USD

244.29

LTC/USD

44.27

НБУ 23.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.22

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал "Расстрелы на Майдане": экс-бойца "Беркута" заочно арестовали
commentss НОВОСТИ Все новости

"Расстрелы на Майдане": экс-бойца "Беркута" заочно арестовали

Печерский районный суд определил меру пресечения для бывшего бойца "Беркута"

сегодня, 20:55
Автор:

Екатерина Белоброва
"Расстрелы на Майдане": экс-бойца "Беркута" заочно арестовали

Печерский районный суд Киева вынес заочное решение об аресте бывшего сотрудника специального подразделения милиции "Беркут", которого обвиняют в преступлениях против жизни и здоровья протестующих на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщается на сайте Госбюро расследований.

Так, по информации пресс-службы, мера пресечения была избрана в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центральной части Киева.

"В данном производстве следствие продолжает выяснять обстоятельства злоупотреблений властью бывшего президента Виктора Януковича, который отдавал преступные приказы против мирных протестующих. Именно его приказы, а также ряда людей из высшего руководства Украины, могли привести к массовым жертвам и многочисленным травмам людей, которые отстаивали европейское будущее Украины, согласно своим конституционным правам на мирные собрания", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об экспертном мнении, будут ли раскрыты преступления на Майдане в феврале 2014 года и названы заказчики расстрелов митингующих, или такой перспективы нет.

"В этой истории отсутствуют белые и черные цвета в чистом виде. У каждой из сторон есть своя правда. Но результат никоим образом не удовлетворяет общество - правды о событиях на Майдане общество так и не услышало, - подчеркивает руководитель проекта по борьбе с контрабандой Евгений  Енин. - По сути, "дела Майдана" превратились в своеобразный "горячий пирожок" - ответственность за них несет тот, у кого они оказались в последний момент".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/news/rozstril-maydanu-18-20-lyutogo-sud-zaochno-vzyav-pid-vartu-kolishnogo-komandira-polku-milicii-osoblivogo-priznachennya-berkut?fbclid=IwAR0xp2p7tcVAA10SETHTpfClZPQtUmqKIJjCEGmA66KcV_YPy-6fIWGtowM
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!