Миллионы украинцев ежегодно пересекают государственную границу, но часть граждан пытается покинуть страну в обход официальных пропускных пунктов. Портал "Комментарии" обратился в Государственную пограничную службу Украины с запросом о реальных масштабах попыток незаконного пересечения границы с начала полномасштабного вторжения.

Сколько уклонистов задержали во время незаконного пересечения границы

По данным Госпогранслужбы, общий поток выездов граждан Украины остается масштабным: в 2022 году зафиксировано 16,318 млн пересечений на выезд, в 2023-м — 15,402 млн, в 2024-м — 15,276 млн, в 2025-м — 2, 6 — 2 12,517 млн.

Также ГНСУ ответили на вопрос о противодействии нелегальному выезду военнообязанных. Согласно статистике пограничников, наиболее масштабные волны попыток незаконного пересечения границы были зафиксированы в 2024-2025 годах.

Сколько было зафиксировано нелегальных попыток пересечения границы Украины:

— 2022 год: задержано 9435 человек (6847 — вне пунктов пропуска, 2588 — в пунктах).

— 2023 год: 8839 задержанных (8046 — вне пунктов, 793 — в пунктах).

— 2024 год: резкий скачок до 24 709 задержанных (24 262 – вне пунктов, 447 – в пунктах).

— 2025 год: высокий показатель в 21 057 выявленных нарушителей (20 739 – вне пунктов, 318 – в пунктах).

— 2026 год (по состоянию на 1 октября): задержано 9727 граждан (9614 — вне пунктов пропуска, 113 — в пунктах).

Статистика свидетельствует, что большинство нарушителей избирают рискованные попытки нелегально пересечь границу вне официальных пунктов пропуска.

Общее количество задержанных граждан Украины за попытку незаконно выехать из страны с 2022 года по 1 октября 2026 года составляет 73 767 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько мужчин не выпустили за границу в 2026 году: в ГНСУ назвали распространенные причины.