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Slava Kot
Миллионы украинцев ежегодно пересекают государственную границу, но часть граждан пытается покинуть страну в обход официальных пропускных пунктов. Портал "Комментарии" обратился в Государственную пограничную службу Украины с запросом о реальных масштабах попыток незаконного пересечения границы с начала полномасштабного вторжения.
Сколько уклонистов задержали во время незаконного пересечения границы
По данным Госпогранслужбы, общий поток выездов граждан Украины остается масштабным: в 2022 году зафиксировано 16,318 млн пересечений на выезд, в 2023-м — 15,402 млн, в 2024-м — 15,276 млн, в 2025-м — 2, 6 — 2 12,517 млн.
Также ГНСУ ответили на вопрос о противодействии нелегальному выезду военнообязанных. Согласно статистике пограничников, наиболее масштабные волны попыток незаконного пересечения границы были зафиксированы в 2024-2025 годах.
Сколько было зафиксировано нелегальных попыток пересечения границы Украины:
Статистика свидетельствует, что большинство нарушителей избирают рискованные попытки нелегально пересечь границу вне официальных пунктов пропуска.
Общее количество задержанных граждан Украины за попытку незаконно выехать из страны с 2022 года по 1 октября 2026 года составляет 73 767 человек.