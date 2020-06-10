Петру Порошенко объявили подозрение

Сегодняшний допрос в ГБР — это повод вручить подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко. С таким заявлением выступил перед журналистами адвокат экс-главы государства Новиков. Но Порошенко не стал соглашаться на получение подозрения, так как является народным депутатом.

"Когда мы зашли в ГБР к нам подошёл прокурор офиса Генерального прокурора и хотел вручить ему подозрение в деле про назначение Главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Но так подозрение народному депутату вручать нельзя и Порошенко отказался его получать",- заявил адвокат Новиков.

После попытки вручить подозрение, Порошенко решил уехать из здания ГБР. Сразу после этого пресс-служба Государственного бюро расследований объявила о вручении подозрения по делу Семочко. Впрочем, адвокат Порошенко считает иначе, поскольку процедура вручения подозрения нардепу несколько иная.

Как сообщал портал "Комментарии", Петр Порошенко самостоятельно приехал в Государственное бюро расследований на допрос. Принудительный привод пятого президента, который разрешил Печерский районный суд города Киева, не состоялся.

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