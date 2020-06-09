Организатору перестрелки в Броварах объявили подозрение

Представители полиции объявили подозрение предполагаемому организатору перестрелки в Броварах в пригороде столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции на официальном сайте.

Полиция объявила заочное подозрение по части 3 статьи 27 Уголовного кодекса Украины (организация преступления, управление его подготовкой и осуществление) и по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с использованием огнестрельного оружия).

Во вторник, 9 июня, полиция Киевской области, прокуратура и полк специального назначения провели обыски по адресам возможного проживания организаторов и участников и офисов, в ходе которых изъяли оружие, патроны и ножи.

На прошлой неделе суд избрал меру пресечения для 31 фигуранта массовой стрельбы, а также задержали еще 20 участников вооруженного конфликта.

Как сообщал портал "Комментарии", 29 мая утром в Броварах произошла массовая перестрелка между легальными и нелегальными автоперевозчиками. В ходе конфликта пострадали как минимум трое человек, а полиция открыла четыре уголовных производства.

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