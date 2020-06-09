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Главная Новости Общество Криминал Организатору перестрелки в Броварах объявили подозрение
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Организатору перестрелки в Броварах объявили подозрение

Полиция объявила подозрение организатору стрельбы в Броварах заочно

сегодня, 19:54
Автор:

Антон Корнилов
Организатору перестрелки в Броварах объявили подозрение

Представители полиции объявили подозрение предполагаемому организатору перестрелки в Броварах в пригороде столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции на официальном сайте.

Полиция объявила заочное подозрение по части 3 статьи 27 Уголовного кодекса Украины (организация преступления, управление его подготовкой и осуществление) и по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с использованием огнестрельного оружия).

Во вторник, 9 июня, полиция Киевской области, прокуратура и полк специального назначения провели обыски по адресам возможного проживания организаторов и участников и офисов, в ходе которых изъяли оружие, патроны и ножи.

На прошлой неделе суд избрал меру пресечения для 31 фигуранта массовой стрельбы, а также задержали еще 20 участников вооруженного конфликта.

Как сообщал портал "Комментарии", 29 мая утром в Броварах произошла массовая перестрелка между легальными и нелегальными автоперевозчиками. В ходе конфликта пострадали как минимум трое человек, а полиция открыла четыре уголовных производства.


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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/odnomu-z-organizatoriv-perestrilki-v-brovarax-povidomleno-pro-pidozru/?fbclid=IwAR2igMJk7ScmO9es9DZ2IQI879scMrdWKLEe2FO7qI9i3osSCNs6TZk5RMQ
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