Организатору перестрелки в Броварах объявили подозрение

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Антон Корнилов
Представители полиции объявили подозрение предполагаемому
организатору перестрелки в Броварах в пригороде столицы. Об этом сообщили в
пресс-службе Национальной полиции на официальном сайте.
Полиция объявила заочное подозрение по части 3 статьи 27
Уголовного кодекса Украины (организация преступления, управление его
подготовкой и осуществление) и по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины
(хулиганство с использованием огнестрельного оружия).
Во вторник, 9 июня, полиция Киевской области, прокуратура и
полк специального назначения провели обыски по адресам возможного проживания
организаторов и участников и офисов, в ходе которых изъяли оружие, патроны и
ножи.
На прошлой неделе суд избрал меру пресечения для 31
фигуранта массовой стрельбы, а также задержали еще 20 участников вооруженного
конфликта.
Как сообщал портал "Комментарии", 29 мая утром в Броварах
произошла массовая перестрелка между легальными и нелегальными
автоперевозчиками. В ходе конфликта пострадали как минимум трое человек, а
полиция открыла четыре уголовных производства.
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