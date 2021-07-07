Новый руководитель аэропорта "Борисполь" может быть причастен к миллионным махинациям в Запорожье

СБУ открыло уголовное дело против менеджмента Запорожского аэропорта, подозреваемого в махинациях, в результате чего государственный бюджет получил убытки более чем на 9 млн гривен. Менеджмент аэропорта в 2017-2018 годах допустил целый ряд нарушений во время ремонта взлетно-посадочной полосы аэродрома.

Ремонт полосы Запорожского аэропорта, фото СБУ

По информации пресс-центра СБУ, председатель КП "Международный аэропорт Запорожье" проигнорировал некачественный ремонт взлетной полосы. Причем, когда недостатки стали заметны, руководство тем не менее, не стало требовать гарантийного ремонта у производителя работ, а нашло нового подрядчика, занявшегося ремонтом тех же самых проблемных участков. Как следствие — двойная оплата стоимости работ и миллионные убытки.

"В рамках ранее открытого уголовного производства следователями спецслужбы должностному лицу предприятия сообщено о подозрении согласно ч. 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины ("служебная халатность")", — сообщили в СБУ. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет и запрет занимать определенные служебные должности.

Пока еще продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других лиц, которые могли быть причастны к этим событиям.

Стоит отметить, что должностным лицом, которому сотрудники СБУ вручили подозрение (или еще могут вручить) по поводу злоупотреблений в Запорожском аэропорту может быть и новый генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский. На прошлой неделе он был объявлен победителем конкурса на эту должность. В 2017-2019 годах согласно биографии Дубревского на сайте Запорожского горсовета он был заместителем коммерческого директора аэропорта в Запорожье, а в 2019-м приступил к исполнению обязанностей директора КП "Международный аэропорт Запорожье". Именно в этом году уже за средства городского бюджета Запорожья взлетная полоса местного аэропорта была отремонтирована снова. С горбюджета на этот ремонт было выделено 402 миллионов гривен.

Напомним, что еще в 2019 году была обнародована информация, что отец Алексея Дубревского работал ректором вуза в т.н. ДНР . Также, издание "Комментарии" недавно сообщало о проявлениях коррупции в аэропорту "Борисполь".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!