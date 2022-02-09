logo

BTC/USD

43838.61

ETH/USD

3185.06

LTC/USD

138.75

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Новое подозрение Януковичу: что инкриминирует экспрезиденту ДБР
commentss НОВОСТИ Все новости

Новое подозрение Януковичу: что инкриминирует экспрезиденту ДБР

Януковичу объявили подозрение в подстрекательстве военнослужащих президентской охраны к дезертирству

сегодня, 17:41
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

Следователи Государственного бюро расследований объявили новое подозрение Виктору Януковичу. По согласованию с Офисом Генерального прокурора,  экспрезиденту Украины инкриминируют подстрекательство военнослужащих Управления государственной охраны (президентская охрана) к дезертирству. Об этом сообщили в пресс-службе ДБР, передает портал "Комментарии".

Новое подозрение Януковичу: что инкриминирует экспрезиденту ДБР

Виктор Янукович. Фото из открытых источников

Следствие обвиняет Януковича по части 4 статьи 27 и части 1 статьи 48 Уголовного кодекса Украины.

"24 февраля 2014 бывший президент Украины убегая от уголовной ответственности за преступления в отношении участников акций протеста, склонил заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника Службы безопасности Президента Украины к дезертирству. Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы по служебной командировке с территории Автономной Республики Крым. Вместе с подозреваемым он выехал за пределы Украины в Российскую Федерацию", — сообщили в ДБР.

Известно, что готовится обращение в суд, чтобы избрать Януковичу заочно меру пресечения.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в ДБР рассматривают три версии, по которым солдат в Днепре расстрелял военных. Это неуставные отношения в Нацгвардии, психоэмоциональное состояние солдата и заказ иноземных спецслужб для дестабилизации ситуации в стране. Трагедия произошла в Днепре 27 января на территории Южного машиностроительного завода. Артемий Рябчук, привлеченный к охране объекта, расстрелял из автомата сослуживцев. Жертвами стали пять человек, в том числе работница завода, а еще пять – получили ранения.

Читайте также: "Аферист из Тиндера" — фильм, о котором заговорил весь мир: какова была реакция админов приложения для знакомств



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-novu-pidozru-viktoru-yanukovichu-u-pidburyuvanni-vijskovosluzhbovciv-udo-do-dezertirstva
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!