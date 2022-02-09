Новое подозрение Януковичу: что инкриминирует экспрезиденту ДБР

Следователи Государственного бюро расследований объявили новое подозрение Виктору Януковичу. По согласованию с Офисом Генерального прокурора, экспрезиденту Украины инкриминируют подстрекательство военнослужащих Управления государственной охраны (президентская охрана) к дезертирству. Об этом сообщили в пресс-службе ДБР, передает портал "Комментарии".

Виктор Янукович. Фото из открытых источников

Следствие обвиняет Януковича по части 4 статьи 27 и части 1 статьи 48 Уголовного кодекса Украины.

"24 февраля 2014 бывший президент Украины убегая от уголовной ответственности за преступления в отношении участников акций протеста, склонил заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника Службы безопасности Президента Украины к дезертирству. Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы по служебной командировке с территории Автономной Республики Крым. Вместе с подозреваемым он выехал за пределы Украины в Российскую Федерацию", — сообщили в ДБР.

Известно, что готовится обращение в суд, чтобы избрать Януковичу заочно меру пресечения.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в ДБР рассматривают три версии, по которым солдат в Днепре расстрелял военных. Это неуставные отношения в Нацгвардии, психоэмоциональное состояние солдата и заказ иноземных спецслужб для дестабилизации ситуации в стране. Трагедия произошла в Днепре 27 января на территории Южного машиностроительного завода. Артемий Рябчук, привлеченный к охране объекта, расстрелял из автомата сослуживцев. Жертвами стали пять человек, в том числе работница завода, а еще пять – получили ранения.

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