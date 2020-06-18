kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.06.2020

BTC/USD

9387.10

ETH/USD

231.03

LTC/USD

43.67

НБУ 18.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал "На Порошенко открыты два десятка уголовных дел", - Венедиктова
commentss НОВОСТИ Все новости

"На Порошенко открыты два десятка уголовных дел", - Венедиктова

Глава Офиса президента Ирина Венедиктова рассказала о делах, возбужденных против нардепа Петра Порошенко

сегодня, 21:46
Автор:

Екатерина Белоброва
"На Порошенко открыты два десятка уголовных дел", - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Государственное бюро расследований открыло 20 производств против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на брифинг с участием генпрокурора.

Так, по словам Венедиктовой, среди прочих дел против главы фракции "Европейская солидарность" - процедура получения Томоса.

Также она отметила, что  на прошлой неделе против Порошенко ГБР закрыло три производства, а именно: о назначении премьер-министра во время отсутствия коалиции, вмешательство в деятельность Окружного админсуда Киева и назначение членов Высшего совета правосудия.

Кроме того, генпрокурор заявила, что в ноябре прошлого года в Единый реестр досудебных расследований внесли производства о разжигании межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины. При этом, она не помнит какой именно суд вынес это постановление.

"По всем делам ведется следствие и я вас уверяю, ни одно из этих дел не открыто для того, чтобы оказывать политическое давление", - отметила Венедиктова.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня суд перенес рассмотрение дела Петра Порошенко на 1 июля.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/venediktova-nazvala-kolichestvo-otkrytyh-1592503667.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!