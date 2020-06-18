"На Порошенко открыты два десятка уголовных дел", - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Государственное бюро расследований открыло 20 производств против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на брифинг с участием генпрокурора.

Так, по словам Венедиктовой, среди прочих дел против главы фракции "Европейская солидарность" - процедура получения Томоса.

Также она отметила, что на прошлой неделе против Порошенко ГБР закрыло три производства, а именно: о назначении премьер-министра во время отсутствия коалиции, вмешательство в деятельность Окружного админсуда Киева и назначение членов Высшего совета правосудия.

Кроме того, генпрокурор заявила, что в ноябре прошлого года в Единый реестр досудебных расследований внесли производства о разжигании межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины. При этом, она не помнит какой именно суд вынес это постановление.

"По всем делам ведется следствие и я вас уверяю, ни одно из этих дел не открыто для того, чтобы оказывать политическое давление", - отметила Венедиктова.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня суд перенес рассмотрение дела Петра Порошенко на 1 июля.

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