Миллионная взятка, Байден и Burisma: что стоит за резонансной спецоперацией

Офис генерального прокурора проводит служебное расследование факта вмешательства в ЕРДР для проверки закрытия дела бывшего министра экологии Николая Злочевского. Так, работник Офиса генпрокурора подозревается в совершении входа в Единый реестр досудебных расследований для проверки информации о закрытии уголовного производства по подозрению экс-министра. Сообщается, что закрыть это производство с помощью рекордной взятки суммой в 6 миллионов долларов руководителям антикоррупционных органов пыталась группа лиц. Однако 12 июня они были задержаны Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой "на горячем".

Согласно некоторым данным, причиной нашумевшей ситуации со взяткой стал вопрос о закрытии дела экс-министра экологии Николая Злочевского и газодобывающей компании Burisma (что бьет по вероятному кандидату в президенты США от демократов Джо Байдену). По другим, эпизод, по которому предлагалась неправомерная выгода, касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного подконтрольному беглому олигарху Сергею Курченко "Реал Банку", – и легализацию этих средств. Сегодня, 15 июня, Высший антикоррупционный суд (ВАС) взял под стражу (с альтернативой внесения залога в 84 млн 80 тыс грн) первого заместителя председателя Госналоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко, которого подозревают в попытке дачи той самой взятки.



"Сама операция выглядит подозрительной"

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков усматривает в ситуации политическую и оперативную составляющие.

"Если говорить о политической, то я не вижу, что Украину втягивают в американские вопросы. Скорее всё сделано с целью оставить на должности руководство НАБУ и САП, "раскрывших" такое дело", – отмечает Олег Стариков.

По словам эксперта, который сам руководил оперативными подразделениями, весьма подозрительно выглядит оперативная составляющая данной операции.

"Никакой трезвомыслящий коррупционер, который заработал миллионы, и является циничным, в правовом плане образованным махинатором, не стал бы сотрудничать с такого рода посредниками как тот, чье имя называют сейчас общедоступные источники информации (речь об "агенте НАБУ" Евгение Шевченко, который уже засветился не в одном скандальном деле – ред.). Да и то, что операция была спланирована и проведена НАБУ и САП, вызывает у меня сомнения. Больше похоже на то, что ей руководили другие спецслужбы, а потом туда влезли представители НАБУ, к которым позже примкнула и САП", – говорит Олег Стариков.

Настораживает эксперта и то, что генпрокурор пока не отреагировала должным образом на данное дело.

"Но я рассуждаю, исходя из информации, которая есть общем доступе. Не исключено, что нам говорят далеко не всё, – отмечает Олег Стариков. – К примеру, то, что сейчас идет взятие под стражу фигурантов, причем с огромными залоговыми суммами, говорит о том, что на это есть определенные правовые основания".

"Не взятка, а провокация"

Общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко считает, что достаточно сложно назвать происходящее попыткой дать взятку.

"По моему убеждению, там усматриваются все признаки провокации, – говорит эксперт. – Человек, который был посредником в этой схеме, является агентом НАБУ. И по теории вероятностей, нет даже 0,001% того, что на этого человека вышли "заказчики". Скорее всего, это было его предложение – и в дальнейшем всё приобрело такой своеобразный размах".

Сергей Войченко сомневается, что в данном деле можно вести речь о защите интересов государства.

"По логике вещей, НАБУ должно бороться с коррупцией. А фактически это уголовное производство выглядит так, будто кто-то пытается дать представителям НАБУ или САП взятку за то, чтобы они что-то сделали с делом, которое в принципе и так особо не расследуется, – отмечает эксперт. – Всё это выглядит довольно странно. Особенно учитывая, что речь, по некоторым данным, идет о фигурантах дела Burisma. А это, как минимум, является одним из признаков того, что это может быть использовано во время американских выборов".

"Цель носит экономический характер"

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько называет особым днем в истории борьбы с коррупцией в Украине 12 июня.

"Именно тогда, – подчеркивает эксперт, – при попытке дать взятку астрономического размера (6 млн долл) попался чиновник компании Burisma, а также ряд чиновников фискальной и налоговой служб. Взятку, отмечу, предлагали руководителям НАБУ и САП с целью закрытия производства по Burisma".

По мнению Владимира Манько, происшедшее свидетельствует о том, что многолетняя история борьбы с коррупцией не привела к победе над ней.

"Если такие вопиющие случаи имеют место, то коррупция и дальше процветает на территории Украины. Можно только догадываться, сколько случаев взяточничества большого и малого существует в различных госорганах. Меняются политики и названия институтов, а коррупция живет, – подчеркивает политэксперт. – В ходе расследования данного кейса интересно будет посмотреть, к кому приведет разматывания клубочка. Это при условии, если разматывать будут, а не делать вид. Интересно – кто именно выделил такую астрономическую сумму на улаживание дела. Этот "кто-то" может находиться как в Украине, так и за океаном".

Владимир Манько считает, что если конечный бенефициар закрытия производства находится в Украине, то цель носит сугубо экономический характер. А именно – дать возможность компании восстановить доброе имя, выигрывать тендера на новые участки, увеличивать добычу и прибыль и тому подобное.

"Если же конечный бенефициар находится за океаном, то цель закрытия дела – политическая, – уверен директор Communication group. – Таким образом, больше не будет поводов поднимать кейс Burisma во время выборов в США. Ведь к деятельности компании причастен сын лидера демократов Байдена, намеревающегося победить Трампа. Таким образом, после закрытия производства в Украине, демократы устраняют почву для претензий со стороны республиканцев и улучшают свои шансы".

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