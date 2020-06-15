Миллионная взятка, Байден и Burisma: что стоит за резонансной спецоперацией

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Сергей Медведев
Офис генерального прокурора проводит служебное расследование факта вмешательства в ЕРДР для проверки закрытия дела бывшего министра экологии Николая Злочевского. Так, работник Офиса генпрокурора подозревается в совершении входа в Единый реестр досудебных расследований для проверки информации о закрытии уголовного производства по подозрению экс-министра. Сообщается, что закрыть это производство с помощью рекордной взятки суммой в 6 миллионов долларов руководителям антикоррупционных органов пыталась группа лиц. Однако 12 июня они были задержаны Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой "на горячем".
Согласно некоторым данным, причиной нашумевшей ситуации со взяткой стал вопрос о закрытии дела экс-министра экологии Николая Злочевского и газодобывающей компании Burisma (что бьет по вероятному кандидату в президенты США от демократов Джо Байдену). По другим, эпизод, по которому предлагалась неправомерная выгода, касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного подконтрольному беглому олигарху Сергею Курченко "Реал Банку", – и легализацию этих средств. Сегодня, 15 июня, Высший антикоррупционный суд (ВАС) взял под стражу (с альтернативой внесения залога в 84 млн 80 тыс грн) первого заместителя председателя Госналоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко, которого подозревают в попытке дачи той самой взятки.
Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков усматривает в ситуации политическую и оперативную составляющие.
"Если говорить о политической, то я не вижу, что Украину втягивают в американские вопросы. Скорее всё сделано с целью оставить на должности руководство НАБУ и САП, "раскрывших" такое дело", – отмечает Олег Стариков.
По словам эксперта, который сам руководил оперативными подразделениями, весьма подозрительно выглядит оперативная составляющая данной операции.
"Никакой трезвомыслящий коррупционер, который заработал миллионы, и является циничным, в правовом плане образованным махинатором, не стал бы сотрудничать с такого рода посредниками как тот, чье имя называют сейчас общедоступные источники информации (речь об "агенте НАБУ" Евгение Шевченко, который уже засветился не в одном скандальном деле – ред.). Да и то, что операция была спланирована и проведена НАБУ и САП, вызывает у меня сомнения. Больше похоже на то, что ей руководили другие спецслужбы, а потом туда влезли представители НАБУ, к которым позже примкнула и САП", – говорит Олег Стариков.
Настораживает эксперта и то, что генпрокурор пока не отреагировала должным образом на данное дело.
"Но я рассуждаю, исходя из информации, которая есть общем доступе. Не исключено, что нам говорят далеко не всё, – отмечает Олег Стариков. – К примеру, то, что сейчас идет взятие под стражу фигурантов, причем с огромными залоговыми суммами, говорит о том, что на это есть определенные правовые основания".
Общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко считает, что достаточно сложно назвать происходящее попыткой дать взятку.
"По моему убеждению, там усматриваются все признаки провокации, – говорит эксперт. – Человек, который был посредником в этой схеме, является агентом НАБУ. И по теории вероятностей, нет даже 0,001% того, что на этого человека вышли "заказчики". Скорее всего, это было его предложение – и в дальнейшем всё приобрело такой своеобразный размах".
Сергей Войченко сомневается, что в данном деле можно вести речь о защите интересов государства.
"По логике вещей, НАБУ должно бороться с коррупцией. А фактически это уголовное производство выглядит так, будто кто-то пытается дать представителям НАБУ или САП взятку за то, чтобы они что-то сделали с делом, которое в принципе и так особо не расследуется, – отмечает эксперт. – Всё это выглядит довольно странно. Особенно учитывая, что речь, по некоторым данным, идет о фигурантах дела Burisma. А это, как минимум, является одним из признаков того, что это может быть использовано во время американских выборов".
Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько называет особым днем в истории борьбы с коррупцией в Украине 12 июня.
"Именно тогда, – подчеркивает эксперт, – при попытке дать взятку астрономического размера (6 млн долл) попался чиновник компании Burisma, а также ряд чиновников фискальной и налоговой служб. Взятку, отмечу, предлагали руководителям НАБУ и САП с целью закрытия производства по Burisma".
По мнению Владимира Манько, происшедшее свидетельствует о том, что многолетняя история борьбы с коррупцией не привела к победе над ней.
"Если такие вопиющие случаи имеют место, то коррупция и дальше процветает на территории Украины. Можно только догадываться, сколько случаев взяточничества большого и малого существует в различных госорганах. Меняются политики и названия институтов, а коррупция живет, – подчеркивает политэксперт. – В ходе расследования данного кейса интересно будет посмотреть, к кому приведет разматывания клубочка. Это при условии, если разматывать будут, а не делать вид. Интересно – кто именно выделил такую астрономическую сумму на улаживание дела. Этот "кто-то" может находиться как в Украине, так и за океаном".
Владимир Манько считает, что если конечный бенефициар закрытия производства находится в Украине, то цель носит сугубо экономический характер. А именно – дать возможность компании восстановить доброе имя, выигрывать тендера на новые участки, увеличивать добычу и прибыль и тому подобное.
"Если же конечный бенефициар находится за океаном, то цель закрытия дела – политическая, – уверен директор Communication group. – Таким образом, больше не будет поводов поднимать кейс Burisma во время выборов в США. Ведь к деятельности компании причастен сын лидера демократов Байдена, намеревающегося победить Трампа. Таким образом, после закрытия производства в Украине, демократы устраняют почву для претензий со стороны республиканцев и улучшают свои шансы".
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