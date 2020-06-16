Киев вместо Одессы: Стерненко изменили место пребывания на домашнем аресте

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Антон Корнилов
Во вторник, 16 июня, активисту Сергею Стерненко изменили место
отбывания меры пресечения с Одессы на Киев. Об этом рассказал сам активист на
своей официальной странице в Facebook.
В понедельник, 15 июня, суд более 11 часов проводил
заседание по поводу избрания меры пресечения для Сергея Стерненко. В итоге
активисту назначили круглосуточный домашний арест на два месяца по месту
прописку в Одессе.
Оказалось, что Стерненко прописан на территории военной
части в Одессе, где физически не может отбывать домашний арест. Неизвестно, как
и зачем он там прописался, но сегодня суд по ходатайству прокурора изменил
место домашнего ареста.
На активиста Сергея Стерненко в 2018 году совершили три
нападения, в ходе последнего он убил одного из нападавших Ивана Кузнецова.
Активист утверждает, что это была самооборона, и обвиняет в заказе нападения
мэра Одессы Геннадия Труханова. В апреле 2020 года генпрокурор Венедиктова
заявила, что подозрение Стерненко будет "в любом случае". 11 июня СБУ
объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.
Как сообщал портал "Комментарии", полицейские
избивали безоружных активистов под зданием Шевченковского районного суда в
Киеве.
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