Киев вместо Одессы: Стерненко изменили место пребывания на домашнем аресте

Во вторник, 16 июня, активисту Сергею Стерненко изменили место отбывания меры пресечения с Одессы на Киев. Об этом рассказал сам активист на своей официальной странице в Facebook.

В понедельник, 15 июня, суд более 11 часов проводил заседание по поводу избрания меры пресечения для Сергея Стерненко. В итоге активисту назначили круглосуточный домашний арест на два месяца по месту прописку в Одессе.

Оказалось, что Стерненко прописан на территории военной части в Одессе, где физически не может отбывать домашний арест. Неизвестно, как и зачем он там прописался, но сегодня суд по ходатайству прокурора изменил место домашнего ареста.

На активиста Сергея Стерненко в 2018 году совершили три нападения, в ходе последнего он убил одного из нападавших Ивана Кузнецова. Активист утверждает, что это была самооборона, и обвиняет в заказе нападения мэра Одессы Геннадия Труханова. В апреле 2020 года генпрокурор Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет "в любом случае". 11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

Как сообщал портал "Комментарии", полицейские избивали безоружных активистов под зданием Шевченковского районного суда в Киеве.

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