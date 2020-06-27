kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.06.2020

BTC/USD

9153.11

ETH/USD

230.61

LTC/USD

42.99

НБУ 27.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал Глава Кировоградской ОГА может выйти на свободу за 10 млн гривень
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава Кировоградской ОГА может выйти на свободу за 10 млн гривень

ВАКС арестовал Андрея Балоня на два месяца

сегодня, 11:28
Автор:

Сергей Медведев
Глава Кировоградской ОГА может выйти на свободу за 10 млн гривень

Руководитель Кировоградской ОГА Андрей Балонь получил меру пресечения в виде содержания под стражей. Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд. Чиновника арестовали сроком на два месяца. Впрочем, ВАКС предусмотрел возможность внесения залога. Размер его составляет 10 млн гривень. После внесения этой суммы, Балонь может выйти на свободу. Об этом сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

 "Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для председателя ОГА в размере почти 10 млн гривен, для его пособника - 5 млн гривен. Срок действия мер - 60 суток", - пояснили в пресс-слубе САП.

Напомним, что ранее Андрею Балоню вручили подозрение. Его подозревают в получении неправомерной выгоды. В пятницу, 26 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) также вручили подозрение чиновнику Кировоградской ОГА.

Как сообщал портал "Комментарии", по данным НАБУ и СБУ, руководитель ОГА собирался получить 1,8 миллиона гривен. Эти деньги должны были заплатить представители регионального управления одного из органов государственной власти. В обмен, руководство области пообещало не вмешиваться в их работу. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/glavu-kirovogradskoy-oga-arestovali-zalogom-1593241824.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!