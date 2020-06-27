Глава Кировоградской ОГА может выйти на свободу за 10 млн гривень

Руководитель Кировоградской ОГА Андрей Балонь получил меру пресечения в виде содержания под стражей. Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд. Чиновника арестовали сроком на два месяца. Впрочем, ВАКС предусмотрел возможность внесения залога. Размер его составляет 10 млн гривень. После внесения этой суммы, Балонь может выйти на свободу. Об этом сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для председателя ОГА в размере почти 10 млн гривен, для его пособника - 5 млн гривен. Срок действия мер - 60 суток", - пояснили в пресс-слубе САП.

Напомним, что ранее Андрею Балоню вручили подозрение. Его подозревают в получении неправомерной выгоды. В пятницу, 26 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) также вручили подозрение чиновнику Кировоградской ОГА.

Как сообщал портал "Комментарии", по данным НАБУ и СБУ, руководитель ОГА собирался получить 1,8 миллиона гривен. Эти деньги должны были заплатить представители регионального управления одного из органов государственной власти. В обмен, руководство области пообещало не вмешиваться в их работу.

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