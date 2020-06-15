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Главная Новости Общество Криминал Дело Гандзюк: Мангера все-таки доставят в суд, несмотря на проблемы с сердцем
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Дело Гандзюк: Мангера все-таки доставят в суд, несмотря на проблемы с сердцем

Мангера можно транспортировать из Херсона в Киев в присутствии врача, считает независимый эксперт

сегодня, 22:33
Автор:

Антон Корнилов
Дело Гандзюк: Мангера все-таки доставят в суд, несмотря на проблемы с сердцем

Суд разрешил задержать и доставить в суд подозреваемого по делу об убийстве Кати Гандзюк Владислава Мангера. Об этом рассказали в сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

По информации в сообществе, прокуроры привлекли независимого эксперта, который выяснил, что Владислава Мангера можно транспортировать из Херсонской больницы в столицу в присутствии врача. Состояние здоровья подозреваемого позволяет.

27 апреля СБУ и Офис Генпрокурора сообщили о завершении досудебного расследования по делу Гандзюк и объявили о подозрениях главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и помощнику депутата того же облсовета Алексею Левину.

13 июня Владислав Мангер попал в реанимацию Херсонской больницы из-за проблем с сердцем, поэтому не смог участвовать в судебном заседании 15 июня.

Катю Гандзюк облили кислотой в Херсоне 1 августа 2018 года. Она умерла в больнице 4 ноября 2018 года. Левина заочно арестовали в мае 2019 года, а задержали — в январе 2020 года в Болгарии и экстрадировали в Украину в марте.

Как сообщал портал "Комментарии", суд избрал меру пресечения для активиста Сергея Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста по месту прописки в Одессе на два месяца до 15 августа. Активист убил напавшего на него Ивана Кузнецова в 2018 году.


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Источник: https://www.facebook.com/gandziukgate/posts/709314456536874
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