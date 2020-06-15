Дело Гандзюк: Мангера все-таки доставят в суд, несмотря на проблемы с сердцем

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Антон Корнилов
Суд разрешил задержать и доставить в суд подозреваемого по
делу об убийстве Кати Гандзюк Владислава Мангера. Об этом рассказали в
сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.
По информации в сообществе, прокуроры привлекли независимого
эксперта, который выяснил, что Владислава Мангера можно транспортировать из
Херсонской больницы в столицу в присутствии врача. Состояние здоровья
подозреваемого позволяет.
27 апреля СБУ и Офис Генпрокурора сообщили о завершении
досудебного расследования по делу Гандзюк и объявили о подозрениях главе
Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и помощнику депутата того же
облсовета Алексею Левину.
13 июня Владислав Мангер попал в реанимацию Херсонской
больницы из-за проблем с сердцем, поэтому не смог участвовать в судебном
заседании 15 июня.
Катю Гандзюк облили кислотой в Херсоне 1 августа 2018 года.
Она умерла в больнице 4 ноября 2018 года. Левина заочно арестовали в мае 2019
года, а задержали — в январе 2020 года в Болгарии и экстрадировали в Украину в
марте.
Как сообщал портал "Комментарии", суд избрал меру пресечения для активиста Сергея Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста по месту
прописки в Одессе на два месяца до 15 августа. Активист убил напавшего на него
Ивана Кузнецова в 2018 году.
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