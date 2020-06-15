Более 40 млн грн: менеджер Burisma вышел под залог по делу о взятке в 6 млн долларов

Бывшего директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу освободили из-под стражи после внесения за него залога в размере 40,3 миллионов гривень. Его подозревают по делу о взятке в размере 6 миллионов долларов руководству Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщили в издании "Украинская правда".

"Юридическая компания внесла залог. Подозреваемого освободили из-под стражи. Но он должен придерживаться возложенных на него обязанностей", — заявила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.

Трое подозреваемых по делу о взятке арестованы с возможность внесения залога. Бывшая руководительница одного из департаментов Государственной фискальной службы Елена Мазурова может выйти под залог в размере более 120 млн грн, а отстраненный первый заместитель начальника главного управления Государственной налоговой службы в Киеве — под 84 млн грн.

Как сообщал портал "Комментарии", 12 июня экс-чиновник пытался дать 6 млн долларов взятки руководству САП и НАБУ за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского — президента компании Burisma.

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