Более 40 млн грн: менеджер Burisma вышел под залог по делу о взятке в 6 млн долларов

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Антон Корнилов
Бывшего директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея
Кичу освободили из-под стражи после внесения за него залога в размере 40,3
миллионов гривень. Его подозревают по делу о взятке в размере 6 миллионов
долларов руководству Национального антикоррупционного бюро Украины и
Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщили в издании "Украинская
правда".
"Юридическая компания внесла залог. Подозреваемого
освободили из-под стражи. Но он должен придерживаться возложенных на него обязанностей",
— заявила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.
Трое подозреваемых по делу о взятке арестованы с возможность
внесения залога. Бывшая руководительница одного из департаментов Государственной
фискальной службы Елена Мазурова может выйти под залог в размере более 120 млн
грн, а отстраненный первый заместитель начальника главного управления
Государственной налоговой службы в Киеве — под 84 млн грн.
Как сообщал портал "Комментарии", 12 июня экс-чиновник
пытался дать 6 млн долларов взятки руководству САП и НАБУ за закрытие дела
против экс-министра экологии Николая Злочевского — президента компании Burisma.
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