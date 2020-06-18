Януковича вызвали на допрос в Киев

Государственное бюро расследований направило повестку беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу для вызова на допрос. Об этом сообщается на сайте ГБР.

Так, Янукович должен явиться к следователю 23 июня для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве о совершении правонарушений военнослужащими.

Также уточняется, что следственные действия будут проходить в уголовном производстве №62019000000000046. Отметим, что производство под этим номером открыто в отношении бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктора Януковича уже неоднократно вызывают на допрос в ГБР, но беглый гарант не спешит следовать предписаниям украинских правоохранителей.

"В связи с неявкой 30 апреля, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Янукович Виктор Федорович, на 15:00 13 мая для получения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000046", - указано в сообщении.



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