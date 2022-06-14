"Цирк на дроте": Арестович о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС

Чтобы Украина попала в Европейский союз, ей может понадобиться более десяти лет. Но если бы нашу страну взяли сразу в ЕС. Это помогло бы остановить агрессию России и войну, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с российским правозащитником и журналистом Марком Фейгиным. Алексей Арестович (фото из открытых источников)

"Нам могут для этого понадобиться десятки лет или годы. Войну могло бы остановить членство Украины в ЕС. А не статус кандидата. Сколько времени Турция является кандидатом на членство в ЕС? Это цирк на дроте", — сказал Арестович.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин определился с новой "сакральной датой" в войне против Украины. В ближайшую дату, к которой российский президент Владимир Путин может попытаться завершить активную фазу войны против Украины – 24 декабря. Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. Ранее военные эксперты и аналитики активно обсуждали в сети и СМИ другую "сакральную дату" 9 мая, к которой Путин хотел завершить "спецоперацию" или приурочить к этой дате какую-то из побед в Украине. Виктор Ягун считает, что ближайшая концептуальная дата в календаре – 24 декабря. Эту дату можно использовать российскими пропагандистами. Ведь 24 декабря 2022 исполняется 100-летие создания СССР. Нельзя исключать, что россияне будут пытаться объединить все оккупированные земли под одним флагом. Возможно, в Москве будет проведено какое-то мероприятие с размахом, как любит Путин, на который всех пригласят. Эксперт отметил, что на что-то концептуальное россияне могут решиться только в том случае, если им удастся добиться какого-либо успеха в войне в Украине до 24 декабря.

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