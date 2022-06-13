Чтобы не повторился второй Мариуполь: в Минобороны напомнили союзникам про их обещание

Украинские защитники в Северодонецке контролируют завод "Азот", на территории которого прячется большое количество гражданских лиц. В этой связи ситуация, которая сегодня складывается в Северодонецке, все больше похожа на ситуацию в Мариуполе. Изменить ситуацию может контрнаступление ВСУ, которое невозможно пока Запад не предоставит обещанные дальнобойные артсистемы. Для того, чтобы украинская армия пошла в контрнаступление Украине нужно около 100 дальнобойных артиллерийских систем. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью DW заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

Украине нужно западное оружие / фото пресс-центр штаба ООС

Советник министра обороны отметил, с гуманитарной точки зрения ситуация в Северодонецке "очень, очень тяжелая". Она в чем-то зеркальная с той, которая была в Мариуполе, но только развивается намного динамичнее.

По словам Юрия Сака, в городе который день продолжаются ожесточенные уличные бои, местами украинские защитники предпринимают попытки контрнаступления и снова отвоевывают свои позиции. ВСУ могли бы переломить ситуацию и отбыть атаку врага, если бы у Украины уже были дальнобойные артиллерийские системы. Ситуация еще может измениться, если Украина получит обещанное вооружение в кратчайшие сроки.

Сак также рассказал, что Киев уже получил от союзников 150 гаубиц калибра 155 миллиметров. Они работают на фронте. Но без дальнобойных артиллерийских систем кардинально изменить ситуацию не получится.

Юрий Сак напомнил, Украина все еще ждет четыре системы HIMARS от США, а также системы MLRS от Великобритании.

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