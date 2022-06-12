Что происходит сейчас на фронте: в Генштабе рассказали подробности

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Светлана Шкурупий
В
Украине продолжается 109-й день войны с Российской Федерацией. Основные усилия
враг сосредоточил на Донбассе, но ВСУ отбивают атаки противника и не дают ему
продвинуться на новые рубежи. Что сейчас происходит на линии фронта рассказал в
сводке Генеральный штаб на своей странице в Facebook.
Ситуация на фронте / Фото: Shutterstock
Отмечается,
что оккупанты предпринимают наступательные действия на Славянском направлении,
но украинские защитники продолжают отбивать штурм. Россияне безрезультатно
пытались прорваться в направлении населенных пунктов Старица-Рубежное.
На
Донецком направлении "горячее" всего в Северодонецке и Бахмуте,
потому что захватчики продолжают их интенсивно обстреливать с надеждой
захватить города под свой контроль. Но достигнуть успеха врагу не удалось. Ожесточенные
бои за Северодонецк продолжаются, оккупанты применяют ствольную и реактивную
артиллерию.
Россияне
также ведут обстрелы украинских позиций в Черниговской и Сумской областях, а
еще пытаются улучшить свое положение на Слобожанском направлении.
Обстреливают
захватчики и Авдеевское, Новопавловское и Запорожское направления, чтобы не
допустить перегруппировки наших войск.
На
Южнобужском направлении оккупанты пытаются удержать занятые позиции и также
обстреливают украинских военных.
В
Генеральном штабе подчеркнули, что наши защитники наносят большие потери
противнику по всем направлениях, где продолжаются активные боевые действия.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что на Северодонецком направлении у врага серьезные проблемы. Из-за собственного бессилия сломать наше
сопротивление и выйти на границы Луганской и Донецкой областей, россияне
бросаются в лобовые атаки наугад.
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