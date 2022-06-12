Что происходит сейчас на фронте: в Генштабе рассказали подробности

В Украине продолжается 109-й день войны с Российской Федерацией. Основные усилия враг сосредоточил на Донбассе, но ВСУ отбивают атаки противника и не дают ему продвинуться на новые рубежи. Что сейчас происходит на линии фронта рассказал в сводке Генеральный штаб на своей странице в Facebook.

Ситуация на фронте / Фото: Shutterstock

Отмечается, что оккупанты предпринимают наступательные действия на Славянском направлении, но украинские защитники продолжают отбивать штурм. Россияне безрезультатно пытались прорваться в направлении населенных пунктов Старица-Рубежное.

На Донецком направлении "горячее" всего в Северодонецке и Бахмуте, потому что захватчики продолжают их интенсивно обстреливать с надеждой захватить города под свой контроль. Но достигнуть успеха врагу не удалось. Ожесточенные бои за Северодонецк продолжаются, оккупанты применяют ствольную и реактивную артиллерию.

Россияне также ведут обстрелы украинских позиций в Черниговской и Сумской областях, а еще пытаются улучшить свое положение на Слобожанском направлении.

Обстреливают захватчики и Авдеевское, Новопавловское и Запорожское направления, чтобы не допустить перегруппировки наших войск.

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются удержать занятые позиции и также обстреливают украинских военных.

В Генеральном штабе подчеркнули, что наши защитники наносят большие потери противнику по всем направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на Северодонецком направлении у врага серьезные проблемы. Из-за собственного бессилия сломать наше сопротивление и выйти на границы Луганской и Донецкой областей, россияне бросаются в лобовые атаки наугад.

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