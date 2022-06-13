Что означают заявления о передаче Украине ядерного оружия

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Депутат польского парламента Радослав Сикорский подчеркнул, что россия нарушила вторжением условия Будапештского меморандума о в том числе безъядерном статусе Украины. Поэтому вполне вероятно, что теперь наше государство имеет право размещать у себя ядерное оружие и получить его от партнеров для защиты своей независимости.

Слова польского политика прокомментировал Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" в эфире телеканала "Киев".



"Для западных политиков важно понять насколько настоящий шантаж россии. Они угрожают, что вы увидите последствия, которых не было, мы приготовим и сделаем все, что угодно. А в результате – пшик. Как только Финляндия и Швеция получили гарантии безопасности от США и Британии — они сказали: у нас никогда и не было к ним претензий. То есть Сикорский пытается начать информационную войну против россии. Это провокация в контролируемых пределах. Это не позиция государства Польша, это позиция Сикорского", — отмечает эксперт.

Также он добавляет, что россия считает, что сможет победить без ядерного оружия в этой войне, ведь ядерное – это уже уровень НАТО.

"Когда была очередная эскалация российской риторики по РСЗО, которые предоставляют Украине, они говорили: а чего вы переживаете, ядерной войной угрожали только нам, вам угрожали только конвенционной. Для россии будет стыдом применить против Украины ядерное оружие, тем самым они подпишут своей армии смертный приговор. Покажут, что даже, как они говорят, маленькую Украину не могут победить без ядерного оружия", — говорит Александр Краев.

Военные доктрины ядерных стран США, Британии, Индии, Пакистана предполагают, что первый запуск ядерной боеголовки – это начало ядерной войны. Даже момент раскрытия ядерных бункеров с тактическим ядерным оружием в россии уже для НАТО – это финишная прямая для дипломатии и, возможно, существования человечества. У Альянса есть два варианта действий, закрепленных в стратегии на такой случай, это ядерный удар по территории россии или авиацией по бункерам. Запад до сих пор уверен, что россияне блефуют, говорит эксперт.

Как писал портал "Комментарии", началась гонка вооружения в ядерных странах.





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