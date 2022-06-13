Что может приблизить окончание войны – от чего напрямую зависит победа Украины

Война закончится, когда Украина докажет, что россия должна покинуть захваченные территории. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью белорусскому изданию Zerkalo.io. Как оцениваете ситуацию на фронте в данный момент? Что может приблизить окончание войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Украине нужна максимальная помощь в наращивании военного потенциала для будущей контрнаступательной операции

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко поясняет:

"Несмотря на разницу потенциала вооруженных сил РФ и Украина (у противника он значительно выше, а на отдельных участках, как в тех же Северодонецке, Лисичанске, Славянске концентрация сил противника в разы превышает наши возможности, в том числе в живой силе, в артиллерии, не говоря уж об авиации), ВСУ удается перейти к новому этапу в оборонительных боевых действиях. А именно – к проведению контрударов. Это далеко от контрнаступательных операций (они возможны лишь при превышении потенциала над противником в разы – от трех и выше, а нас, наоборот, меньше). Но нам удается осуществлять такие удары с целью ассиметричных действий. Например, под Изюмом было сложно, россияне планировали широкомасштабные наступательные действия. А мы провели контратаки на севере и северо-востоке Харькова. И оккупанты были вынуждены перебрасывать силы туда".

На юге, продолжает генерал, мы провели контратаки в Херсонской и Запорожской областях.

"В Запорожской противник бил по ВСУ ударной авиацией, артиллерий. Так что нам пришлось приостановить продвижение вперед и занять активную оборону. А вот на Херсонском направлении нам удалось захватить плацдарм на левом берегу. Тем самым выполняя предварительные задачи для дальнейших контранступательных действий", – отмечает Игорь Романенко.

Но для того, чтобы ставить вопрос об освобождении того же Херсона, Донбасса, нужны соответствующие силы, подчеркивает он. Ведь при наступлении необходимо превышать противника как минимум в три раза. А у нас в этом плане ситуация не такая.

"Героизм и профессионализм ВСУ дает о себя знать постоянно. Однако нам нужна максимальная помощь в наращивании военного потенциала (тут, прежде всего, вопросы к западным союзникам) для будущей контрнаступательной операции по очищению нашей территории от войск противника", – резюмирует генерал.

Усиление реального санкционного давления на рф может приблизить окончание войны

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко рассуждает так:

"Если исходить из ситуации "на сейчас", то приблизить окончание войны может дальнейшее усиление реального санкционного давления на рф, а также своевременные поставки Украине необходимого вооружения и боеприпасов, которые позволят сформировать паритет на фронте, а в дальнейшем и превзойти оккупантов по боевой мощи".

Эксперт акцентирует, что россия продолжает получать огромные доходы от реализации нефти и газа. И в этом ключевая проблема эффективности санкций. Так, согласно докладу Центра исследований энергетики и чистого воздуха, страна-агрессор с начала широкомасштабного вторжения в Украину заработала 93 миллиарда евро на экспорте энергоресурсов. Причем 57 млрд заплатили страны ЕС.

"Также, следует ужесточить контроль над запретом на поставки в рф комплектующих, особенно высокотехнологичных, которые могут использоваться в производстве вооружения и техники для вооруженных сил. Демократическое сообщество должно, наконец, понять, что только поражение рф на поле боя остановит дальнейшие безумные планы путина. Если же путину удастся навязать свой сценарий "мира" в Украине, то он не остановится и следующими жертвами агрессора могут стать Молдова, страны Балтии, в общем, кто угодно, – подчеркивает Михаил Дяденко. – Ведь вопрос сегодня не только в Украине, но в том, чтобы в принципе покончить с безумцами, которые решили ввергнуть мир в ужасы прошлого, сеющие разруху и смерть на европейском континенте".

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