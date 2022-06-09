Чорновил: в Украину завозят рашистские вооружения – на некоторых даже трава поросла

С одной стороны спикеры Кремля заявляют, что будто бы Украина не хочет переговоров и тормозит вопрос окончания войны, а с другой стороны в Украину не перестают следовать поезда рашистских вооружений. Из разных источников видим все больше древней техники. Из этого можно делать соответствующие выводы, но это не повод благодушия. Рашистская армия не "велика", она "длинна" – часто говорят наши военные. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook политический обозреватель, экс-нардеп, политик Вячеслав Чорновил.

Танки. Фото из открытых источников

Эксперт отмечает, что сегодня особую роль играет артиллерия. Ее запасы в РФ пока очень велики и не поддаются никакому учету. Большинство артсистем устаревшие, не высокоточные и непригодные для снайперского огня в отличие от новых поступлений 155 калибра для наших ВСУ. Но россияне берут массой. Однако и здесь есть свои нюансы. Все артсистемы имеют свой ресурс. Газовая камера у каждой из них выдерживает определенное количество выстрелов (от минимальных 500 до 2000), после чего дальность падает, а точность снижается. Похоже, что большинство артиллерии работает уже вне критического износа. Поэтому при балансе выстрелов где-то 1 до 30-50 общий результат у наших артиллеристов выше. Но неприцельные вражеские обстрелы плюс активный минометный огонь покрывает большие плоскости, что даже не так вредит военным, как полностью уничтожает населенные пункты, буквально стирающие с лица земли.

"Недавно я публиковал съемки эшелона танков, снявших с некачественного хранения и везших в сторону Украины. На некоторых даже трава поросла. Эти вооружения, похоже, не стали восстанавливать, а сейчас доставили на юг Украины, где прикапывают на новых линиях обороны, как стационарные артсистемы. В настоящее время они позволяют врагу удерживать линию фронта значительным неприцельным огнем, но когда дойдет до контрнаступления, такие оборонные средства станут легкой добычей для артиллерии, джевелинов, стуг", – отметил Вячеслав Чорновил.

Он добавляет, еще сейчас в Херсонскую область из Ростовской области заехала целая колонна грузовиков с минами, изготовленными в 50-х годах. Они давно потеряли пригодность и должны быть утилизированы, но деньги на это разворовали. В настоящее время мины устанавливают на передовых позициях.

"Негодные мины часто взрываются в процессе минирования. Уже известно о гибели ряда саперов 7 БТГр 49 армии южного округа (в/ч 09332). Все такие подрывы записывают как несчастный случай, а значит, семьи решителей не получат компенсаций. Это тоже не повышает мотивации местных вражеских воинов. Таких примеров становится все больше, но пока это прямо не влияет на готовность ордынского командования продолжать активные боевые действия. До критической точки еще достаточно далеко. Но в среднесрочной перспективе это вырисовывает нелестную перспективу для врага. К сожалению, не в краткосрочной...", – рассказал эксперт.

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