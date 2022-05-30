Число погибших мариупольцев может быть в разы больше, - мэр города

Предварительные оценки числа погибших мариупольцев могут значительно измениться, а количество жертв среди гражданского населения – увеличиться. По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, появились новые могилы.



Фото Телеграм Мариупольский горсовет

За май на Старокрымском кладбище выкопано 25 новых секторов траншейного типа, там похоронили тела погибших несколькими слоями. Над такой братской могилой ставят таблички как в индивидуальных погребениях.

Предварительно, с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тысяч мариупольцев. Могилы создали у поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное. Около 5 тысяч трупов похоронили коммунальщики еще в начале марта. Однако в моргах и на созданных оккупантами "трупосвалках", под завалами построек, в захоронениях у домов еще тысячи тел погибших.

Бойченко говорит, что последствия обстрелов, блокады и оккупации города — это более 22 тысяч погибших, учитывая массовые братские могилы за городом и внутри него. Подтверждает информацию и советник мэра Петр Андрющенко, он написал, что в помещении супермаркета "Щедрий кум" в Левобережном районе по пр. Свободы россияне обустроили труппосвалку – свозят туда тела гражданских.



Кроме того, оккупанты в течение 29 мая вывезли в фильтрационный лагерь в селе Безимяне Новоазовского района 253 человека, из них 33 ребенка. Из поселка в Таганрог депортировали 235 мариупольцев из них 28 детей.

Устраивают фильтрационные лагеря россияне не только на оккупированных территориях, но и в приграничных, где есть пункты перехода государственной границы россии с Эстонией. Там всех украинцев, выезжающих из россии, вывозят в фильтрационный лагерь, где осуществляется геноцид, по свидетельству людей.

Как писал портал "Комментарии", жителям Мариуполя, которые находятся на территории города и не могут эвакуироваться из-за того, что оккупанты не прекращают огонь и не открывают гуманитарных коридоров, грозит еще одна смертельная опасность.



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