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Число погибших мариупольцев может быть в разы больше, - мэр города

В Мариуполе создают новые братские могилы для погибших гражданских

сегодня, 15:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Предварительные оценки числа погибших мариупольцев могут значительно измениться, а количество жертв среди гражданского населения – увеличиться. По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, появились новые могилы.

Число погибших мариупольцев может быть в разы больше, - мэр города

Фото Телеграм Мариупольский горсовет

За май на Старокрымском кладбище выкопано 25 новых секторов траншейного типа, там похоронили тела погибших несколькими слоями. Над такой братской могилой ставят таблички как в индивидуальных погребениях.

Предварительно, с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тысяч мариупольцев. Могилы создали у поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное. Около 5 тысяч трупов похоронили коммунальщики еще в начале марта. Однако в моргах и на созданных оккупантами "трупосвалках", под завалами построек, в захоронениях у домов еще тысячи тел погибших.

Бойченко говорит, что последствия обстрелов, блокады и оккупации города — это более 22 тысяч погибших, учитывая массовые братские могилы за городом и внутри него. Подтверждает информацию и советник мэра Петр Андрющенко, он написал, что в помещении супермаркета "Щедрий кум" в Левобережном районе по пр. Свободы россияне обустроили труппосвалку – свозят туда тела гражданских.

Кроме того, оккупанты в течение 29 мая вывезли в фильтрационный лагерь в селе Безимяне Новоазовского района 253 человека, из них 33 ребенка. Из поселка в Таганрог депортировали 235 мариупольцев из них 28 детей.

Устраивают фильтрационные лагеря россияне не только на оккупированных территориях, но и в приграничных, где есть пункты перехода государственной границы россии с Эстонией. Там всех украинцев, выезжающих из россии, вывозят в фильтрационный лагерь, где осуществляется геноцид, по свидетельству людей.

Как писал портал "Комментарии", жителям Мариуполя, которые находятся на территории города и не могут эвакуироваться из-за того, что оккупанты не прекращают огонь и не открывают гуманитарных коридоров, грозит еще одна смертельная опасность.


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Источник: https://t.me/mariupolrada
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