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Чего ждать на фронте в ближайшее время

В июне война в Украине перейдет в позиционную фазу

сегодня, 10:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Чего ждать на фронте в ближайшее время

фото Генерального штаба ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов в эфире ТСН дал прогноз о том, какой будет ситуация на фронте в ближайшие недели. По его мнению, уже в первой декаде июня мы увидим снижение активности атак со стороны россии. Начнется позиционная война и возможные хаотические обстрелы артиллерией рф из-за нехватки БПЛА. ВСУ уже приземлили 547 беспилотников тактического уровня и сбили несколько летательных аппаратов с отметками МЧС. Это свидетельствует о том, что у врага нет запасов, производство не успевает их восстановить и скоро рф начнет огневое поражение по площади и будет использовать радиолокационную разведку.

То есть территория будет делиться на квадраты и по каждому из них почти вслепую оккупанты будут бить артиллерией. Однако такая тактика имеет свои недостатки – не будет точности и нужно очень много боеприпасов. В таком случае у ВСУ появляется преимущество в реактивной артиллерии и мы сможем бомбить их склады.

По словам эксперта, сейчас в россии масштабный кризис. Скрытая мобилизация уже дает не столько призывников, как раньше, они уже используют технику, которая была законсервирована, снимая ее с хранения. Свежих резервов подготовленных военных, которых можно направить в Украину, в рф уже нет. Да и интенсивность штурма уже меньше, даже в Северодонецке за последние несколько дней.

"Скорее всего, июнь мы проведем в позиционных боях, совершая небольшие атакующие действия. В июле, когда вооружение доедет до фронта, тогда карта военных действий начнет меняться. Мы сможем наносить удары в тылу врага глубиной до 50 км, где находятся основные резервы армии рф", — подчеркнул Олег Жданов.

Динамика на линии столкновения и успех контрнаступления будет зависеть от количества ракетных установок и РСЗО, которые предоставят партнеры. США заявляют, что готовят еще один дополнительный пакет помощи вне ленд-лиза. Украине нужно не менее 300 единиц РСЗО, чтобы защищать позиции, чем больше их дадут, тем будет лучше, это позволит проводить наступление во многих направлениях.

Как сообщал портал "Комментарии", какая главная ошибка россии в битве за Луганщину.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LQ8l--s1_6k
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