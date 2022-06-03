Чего ждать на фронте в ближайшее время

фото Генерального штаба ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов в эфире ТСН дал прогноз о том, какой будет ситуация на фронте в ближайшие недели. По его мнению, уже в первой декаде июня мы увидим снижение активности атак со стороны россии. Начнется позиционная война и возможные хаотические обстрелы артиллерией рф из-за нехватки БПЛА. ВСУ уже приземлили 547 беспилотников тактического уровня и сбили несколько летательных аппаратов с отметками МЧС. Это свидетельствует о том, что у врага нет запасов, производство не успевает их восстановить и скоро рф начнет огневое поражение по площади и будет использовать радиолокационную разведку.



То есть территория будет делиться на квадраты и по каждому из них почти вслепую оккупанты будут бить артиллерией. Однако такая тактика имеет свои недостатки – не будет точности и нужно очень много боеприпасов. В таком случае у ВСУ появляется преимущество в реактивной артиллерии и мы сможем бомбить их склады.

По словам эксперта, сейчас в россии масштабный кризис. Скрытая мобилизация уже дает не столько призывников, как раньше, они уже используют технику, которая была законсервирована, снимая ее с хранения. Свежих резервов подготовленных военных, которых можно направить в Украину, в рф уже нет. Да и интенсивность штурма уже меньше, даже в Северодонецке за последние несколько дней.

"Скорее всего, июнь мы проведем в позиционных боях, совершая небольшие атакующие действия. В июле, когда вооружение доедет до фронта, тогда карта военных действий начнет меняться. Мы сможем наносить удары в тылу врага глубиной до 50 км, где находятся основные резервы армии рф", — подчеркнул Олег Жданов.

Динамика на линии столкновения и успех контрнаступления будет зависеть от количества ракетных установок и РСЗО, которые предоставят партнеры. США заявляют, что готовят еще один дополнительный пакет помощи вне ленд-лиза. Украине нужно не менее 300 единиц РСЗО, чтобы защищать позиции, чем больше их дадут, тем будет лучше, это позволит проводить наступление во многих направлениях.

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