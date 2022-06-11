Быстрого прорыва на подступах к Херсону не будет, - военный эксперт

По информации оперативного командования "Юг", 11 июня в Херсонской области на административных границах с соседними областями и Бериславском районе ведутся интенсивные боевые действия. В результате обстрелов оккупантов много поврежденных домов и зданий, раненых мирных жителей, убитого скота.

Фото из открытых источников

В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что на Южнобужском направлении россияне обстреливали украинские позиции в районах Добрянки, Большой Костромки, Мурахивки и Прибужского, пытались вести контрбатарейную борьбу.

Утром на российских каналах появилось сообщение о захвате армией россии Кинбурнской косы, хотя эта территория была оккупирована ранее и это заповедная зона, пишет в Телеграмме военный эксперт Олег Жданов. По его словам, оккупанты укрепились на подступах к Херсону, поэтому быстрого прорыва их обороны в этом районе не будет. В течение суток россияне атаковали позиции ВСУ слева на плацдарме у реки Ингулец и в районе Киселевки.

Среди новостей об успехах ВСУ эксперт приводит данные об атаках нашей авиации в районе села Старая Збурьевка и уничтожении места дислокации живой силы противника. Сообщается, что ликвидированы два российских генерала и многие офицеры и солдаты. Освобожден поселок Таврийское.



Как писал портал "Комментарии", Сингапур предоставит Украине помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны. Информацию о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи подтвердила посол Украины в Сингапуре.

Также сообщали, что в разведке подчеркнули, что у россии еще есть резервы для долговременной войны. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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