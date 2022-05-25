Бунт в рядах оккупантов: войска «ДНР» отказались воевать за «чужую республику «ЛНР»

Боевики 107-го стрелкового полка так называемой "ДНР", численностью больше 200 человек, высказали свое негодование действиями военного командования, которое их отправляет, как они сами говорят на "убой" в "ЛНР". Как передает портал "Комментарии", соответствующее видео у себя в Телеграмм выложил нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Боевики "ДНР". Фото: из открытых источников

Боевики жалуются на видео, что без их согласия теперь они являются представителями какого-то козачества, которое кто-то включил в состав "вооруженных сил" "ЛНР". Также боевики рассказывают, что они три месяца воевали на территории "ДНР", пытаясь захватить Мариуполь. И после того, как задача, которое ставило командование, выполнена, их бросают на тот участок, откуда практически нет никаких шансов возвратиться живым.

Также, поняв, что их перебрасывают в Луганскую область, где российская армия несет огромные потери боевики "ДНР" вдруг заявили, что более 70% из их стрелкового полка имеют проблемы со здоровьем и их никто даже не имел права призывать. А более 90% вообще никогда не воевали и даже не держали в руках автомат Калашникова, но это не стало помехой и их бросили на войну.

"Войска "ДНР" отказались воевать за "чужую республику ЛНР" и требуют разбирательства. Это какой-то сюр. Но я бы советовал войскам "ДНР" пойти атакой на войска "ЛНР". Потому что, в "ЛНР" реально какой-то нацизм. Надо освобождать "республику", — написал Алексей Гончаренко.

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