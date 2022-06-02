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БПЛА, минометы и танки: защитники Запорожского края продолжают уничтожать живую силу и технику противника

Вражеские войска продолжают сосредоточивать свои основные силы в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области

сегодня, 12:54
Автор:

Денис
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Защитники Запорожского края продолжают героически сражаться с противником. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем официальном Telegram-канале. 

БПЛА, минометы и танки: защитники Запорожского края продолжают уничтожать живую силу и технику противника

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, по данным Куртева, за прошедшие сутки (1 июня) нашим воинам в Запорожской области удалось уничтожить:

• 20 лиц личного состава противника (еще шестеро ранены);

• один вражеский танк;

• один беспилотный летательный аппарат;

• четыре боевые бронированные машины;

• две единицы автомобильной техники;

• два миномета. 

"На Запорожском направлении вражеские войска продолжают сосредоточивать свои основные силы в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области.", — сообщил Куртев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в МИД Украины отреагировали на заявление Лаврова о "заминированных портах". Киев требует от России отвести силы в море и гарантировать ненападение. 

Читайте также о том, что ад в Луганской области: ВСУ провели несколько контратак в Северодонецке (Фото). В Луганской области ситуация тяжелая, продолжаются бои в Северодонецке. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в Украину едут РСЗО и вертолеты: когда перелом в войне – почему же наступление ВСУ откладывается. Долгожданный перелом в войне с Россией снова откладывается, Украина до сих пор в ожидании вооружения от союзников, с которым можно начать контрнаступление. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в британской разведке рассказали, кто контролирует дорогу, ведущую к северодонецкому "котлу". Россияне переключатся на Донецкую область, но им нужна пауза. 


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Источник: https://t.me/kurtievofficial
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