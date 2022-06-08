Бойцы ВСУ с помощью "Стугны" уничтожили целую толпу российских пехотинцев (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают уничтожать захватчиков на нашей земле. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.

ВСУ. Фото из открытых источников

Бойцы Сил обороны применили против группы солдат противника противотанковый ракетный комплекс "Стугна". В результате точного попадания ракеты выжить удалось не многим.

В СтратКоме опубликовали видео с места событий, на котором запечатлено уничтожение вражеской пехоты.

"Стугна уничтожает российскую пехоту", — подписала опубликованное видео пресс-служба СтратКома ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Турция и РФ обсудили экспорт украинского зерна: есть ли смысл в таких решениях и переговорах. Россия уже выставила ряд требований Украине и миру, чтобы разблокировать проход суден с украинским зерном. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что в Сети появилось видео, как ВСУ эффектно уничтожили российский склад боеприпасов в Запорожской области. ВСУ дают достойный отпор противнику. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщал о том, что РФ готовится к "референдуму" в двух областях: какие могут быть последствия – как реагировать Украине. Россия намерена любой ценой удержать захваченные украинские территории под своим контролем. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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