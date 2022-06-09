Бойцы уже тренируются, ждем политическое решение: Резников заинтриговал новым оружием Запада

Украинские защитники уже полным ходом тренируются с некоторыми образцами западного оружия. Но о том, что это вооружение уже ближайшие дни появится на фронте, пока говорить рано. Нужно еще "политическое решение". Название оружия пока что также в секрете. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Алексей Резников. Фото: пресс-служба Минобороны Украины

Министр отметил, то количество оружия, которое сегодня есть на вооружении у украинской армии было бы достаточно, чтобы сдержать наступление армии любой европейской страны. Но с Россией все совсем по-другому. Для того, чтобы дать отпор этой стране-агрессору нужно намного больше вооружении и самое главное – нужно тяжелое вооружение в кратчайшие сроки.

Резников сообщил, что к выполнению боевых заданий на фронте готовы польские САУ "Краб". После орудий М777 и FH70, САУ Ceasar и М109А3 – ​​это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который нам удалось привлечь".

Алексей Резников уточнил, что Министерство обороны уже обеспечило поставки Вооруженным силам Украины более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра.

По словам министра, запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа, которые были на 24 февраля 2022 года. При этом эффективность этих снарядов выше советских образцов, поэтому меньше расход.

Одновременно в Вооруженные Силы Украины было поставлено более полусотни пушек других значительных калибров, а также снарядов к ним, которые составляют более 75% объема, который был в начале полномасштабного российского вторжения.

Министр поблагодарил ДК "Укроборонпром", специалисты которого восстановили или поставили на службу ВСУ "сотни единиц военной и специальной техники, в частности – трофейной".

От партнеров Украина получила порядка 250 бронемашин западных образцов (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound) и работа в этом направлении продолжается.

Резников упомянул о "тысячах" ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom и др.), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan и т.п.) и гранатометах (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH/MATADOR и др.).

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